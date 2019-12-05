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Российский союз страховщиков прогнозирует рост стоимости полиса ОСАГО на 30%

УрБК, Москва, 05.12.2019. Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Российского союза страховщиков (РСА).



«В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он представляет собой измененный аналогичный проект Минфина, отклоненный в октябре, и предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД) — превышение скорости более чем на 60 км/ч, езда за рулем в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет — и сохранить коэффициенты за регион регистрации водителя», — говорится в сообщении.



По данным РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, как и в отклоненном проекте Минфина. При этом отмечается, что тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.



Предполагается, что повышение тарифа сильнее всего ударит по регионам-миллионникам, где уже сейчас установлен высокий территориальный тариф.



«Это приведет к тому, что в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО увеличится в два раза, в Подмосковье и Санкт-Петербурге она умножится на 1,7 и 1,8 соответственно. Объясняется это якобы повышенной аварийностью по сравнению с другими регионами», — сообщают «Известия».

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