Новый бюджет Екатеринбурга приняли в первом чтении

Проект бюджета Екатеринбурга на 2020 год и плановый период принят городской думой в первом чтении. Документ сегодня поддержали большинством голосов — 34 из 36 депутатов, которые находились в зале заседаний. При этом ко второму и третьему чтениям финансисты городской администрации увеличат расходные статьи на расселение ветхого и аварийного жилья, здравоохранение и развитие отдаленных территорий. Окончательное чтение состоится в конце декабря.В 2020 году доходы бюджета составят 47 млрд 406 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 53 млн руб., в 2022 году — 45 млрд 439 млн руб. В свою очередь, расходы в 2020 году составят 49 млрд 282 млн руб., в 2021 году — 48 млрд 999 млн руб., в 2022 году — 46 млрд 116 млн руб. Обсуждение проекта бюджета на сегодняшнем заседании гордумы длилось около двух часов. За это время было высказано множество точек зрения, которым предшествовали споры на профильных комиссиях.Итогом дискуссий стало соглашение, подписанное спикером гордумы Игорем Володиным, вице-губернатором Сергеем Бидонько, первым вице-спикером Заксобрания, лидером регионального отделения партии «Единая Россия» Виктором Шептием и главой Екатеринбурга Александром Высокинским.В результате к сегодняшнему первому чтению администрация Екатеринбурга подошла не только с готовыми ответами на ранее озвученные вопросы, но и с конкретными финансовыми предложениями. Они стали возможны по итогам упомянутого соглашения и подразумевают выделение из бюджета Свердловской области 350 млн руб. на решение самых насущных проблем Екатеринбурга.Это обстоятельство позволило финансистам Екатеринбурга пересмотреть расходы по ряду важных социально-экономических направлений. После того, как часть депутатов выразила недовольство «размытыми формулировками» и спорными моментами бюджета, их заверили — ко второму чтению постатейные расходы проекта бюджета изменят.Предполагается, что 100 млн руб. будут добавлены на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 100 млн руб. будет дополнительно направлено на здравоохранение. А на развитие отдаленных территорий Екатеринбурга власти изыщут 50 млн руб.По итогам обсуждения председатель фракции «Единая России» в гордуме Ира Овчинникова призвала депутатов к диалогу с администрацией Екатеринбурга.«Вчера на заседании (2 декабря на заседании фракции — прим. ред.) мы приняли решение принимать проект бюджета в первом чтении. Были достигнуты конструктивные решения с администрацией города по ветхому и аварийному жилью, льготным поездкам, финансированию здравоохранения и отдаленных территорий. Это мы увидим при принятии бюджета во втором чтении. Прошу проголосовать за бюджет в первом чтении», — заявила Ира Овчинникова.При этом часть раскритиковавших бюджет депутатов, например Роман Ступников и Дмитрий Сергин, предупредили: несмотря на свое несогласие, они одобрят проект бюджета.В итоге за принятие документа в первом чтении проголосовали 34 депутата. Во втором и третьем чтениях документ будет принят в конце декабря на одном из заседаний городской думы.«Мы с коллегами утвердили проект бюджета Екатеринбурга в первом чтении. Это означает, что в городе появятся новые школы, что мы активно начнем работать по расселению ветхого и аварийного жилья, мы приведем в порядок лифтовое хозяйство. Впереди нас ждет второе чтение», — заявил по итогам заседания глава комиссии по местному самоуправлению гордумы Алексей Вихарев.По его мнению, проект обсуждался на согласительных комиссиях, на фракционных обсуждениях, т.е. прошел все необходимые процедуры.«Все пожелания депутатов, которые они озвучивали в ходе обсуждения, были учтены. Они вошли в понятийное соглашение, которое все должностные, ответственные лица подписали. Наш город получит финансирование на расселение ветхого и аварийного жилья, мы выделяем деньги на развитие отдаленных территорий и как итог мы выделяем деньги на развитие лифтового хозяйства. Думаю, что в истории этой думы это безусловный успех», — добавил Алексей Вихарев.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский напомнил, что для ряда депутатов гордумы это первое принятие бюджета.«Гордума — место, где нужно обсуждать и спорить. Сегодня сделан шаг к принятию главного финансового документа. Бюджетный процесс непростой, но все проходит в рабочем режиме: статьи рассматриваются и изучаются детально», — подчеркнул глава Екатеринбурга.