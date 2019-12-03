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Депутаты гордумы Екатеринбурга приняли в первом чтении проект бюджета на 2020 год и плановый период

Депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня, 3 декабря 2019 года, приняли на заседании в первом чтении проект бюджета муниципалитета на 2020 год и плановый период.



По итогам заседания 34 народных избранника проголосовали за проект бюджета, против не высказался никто и лишь один воздержался.



Согласно документу, доходы муниципалитета в 2020 году составят 47,4 млрд руб., расходы — 49,2 млн руб. Плановый дефицит бюджета заложен на уровне 1,8 млрд руб., что составляет 7,5% от уровня доходов. При этом верхний предел муниципального долга на конец 2020 года составит 1 млрд руб.



Ранее проект бюджета на будущий год и плановый период одобрила комиссия по бюджету и экономической политике гордумы Екатеринбурга. В дальнейшем он прошел процедуру публичных слушаний.

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