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Свердловская область смогла освоить только 37,8% средств, выделенных на реализацию нацпроектов
29 ноябрь 2019 (12:52)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Свердловская область вошла в числе регионов, которые израсходовали меньше половины денег, заложенных на реализацию национальных проектов. Соответствующие данные приведены на государственном портале «Электронный бюджет».
Администрации тридцати трех регионов освоили меньше половины предусмотренных средств. Среди них Свердловская область. В регионе смогли потратить на нацпроекты только 37,8% от всей суммы. Это 28,8 млрд руб. из выделенных 58,6 млрд руб.
Больше двух третей от выделенных на нацпроекты средств освоили только 11 регионов. Среди лидеров указаны Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).
Администрации тридцати трех регионов освоили меньше половины предусмотренных средств. Среди них Свердловская область. В регионе смогли потратить на нацпроекты только 37,8% от всей суммы. Это 28,8 млрд руб. из выделенных 58,6 млрд руб.
Больше двух третей от выделенных на нацпроекты средств освоили только 11 регионов. Среди лидеров указаны Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).
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