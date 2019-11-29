Новости дня

Свердловская область смогла освоить только 37,8% средств, выделенных на реализацию нацпроектов

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Свердловская область вошла в числе регионов, которые израсходовали меньше половины денег, заложенных на реализацию национальных проектов. Соответствующие данные приведены на государственном портале «Электронный бюджет».



Администрации тридцати трех регионов освоили меньше половины предусмотренных средств. Среди них Свердловская область. В регионе смогли потратить на нацпроекты только 37,8% от всей суммы. Это 28,8 млрд руб. из выделенных 58,6 млрд руб.



Больше двух третей от выделенных на нацпроекты средств освоили только 11 регионов. Среди лидеров указаны Чечня (освоено 77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:52</span><br /><strong>Свердловская область смогла освоить только 37,8% средств, выделенных на реализацию нацпроектов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Свердловская область вошла в числе регионов, которые израсходовали меньше половины денег, заложенных на реализацию национальных проектов. Соответствующие данные приведены на государственном портале «Электронный бюджет».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091702-sverdlovskaya-oblast-smogla-osvoit-tolko-378-sredstv-vydelennyh-na-realizaciyu-nacproektov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: