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Главы Счетной палаты и Минфина РФ разошлись в оценке роста экономики по итогам года

В Счетной палате считают труднодостижимым официальный прогноз правительства РФ по росту экономики в 2019 году на 1,3%. Об этом глава ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании Совета Федерации, передает «Коммерсантъ».



«В прогнозе правительства заложено (рост ВВП РФ в 2019 году) 1,3%. Пока мы считаем, что он труднодостижим, но III квартал дает определенные оптимистические ожидания, хотя, повторяю, это будет очень трудно», — сказал А. Кудрин.



Он напомнил, что за первые полгода рост был только 0,7%. По его словам, к самому прогнозу «тоже есть вопросы».



«Темпы экономического роста в 2020 году 1,7% планируются, но уже в 2021 году — (рост ВВП РФ) на 3,1%. На мой взгляд, такой скачок будет трудно обеспечить», — сказал глава Счетной палаты.



Ранее сегодня первый зампред правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что рост ВВП в текущем году может быть выше прогнозных 1,3%.

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