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Годовая инфляция в УрФО в октябре составила 3,5%

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в октябре 2019 года составила 3,5% против 3,8% в сентябре, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



«Темпы прироста цен продолжили снижаться под влиянием сдержанного спроса, хорошего урожая, расширения предложения на отдельных продовольственных рынках, а также на фоне укрепления рубля», — говорится в сообщении.



Годовая продовольственная инфляция в УрФО в октябре по сравнению с сентябрем снизилась на 0,3 п.п., до 3,7%.



В непродовольственном секторе рост цен составил 2,8%. В частности, стоимость бензина за год выросла на 2,6%, дизельного топлива — на 4,1%.



В сфере услуг годовая инфляция в УрФО в октябре составила 4,1% по сравнению с 4,2% в сентябре.

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