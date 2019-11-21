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Аренда жилья в Екатеринбурге за последний год подорожала на 5%
21 ноябрь 2019 (15:10)
С ноября 2018 года средняя арендная ставка на квартиры в Екатеринбурге выросла на 5% и составила 22 тыс. 829 руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела группы компаний «Новосёл».
Аренда однокомнатных квартир в уральской столице за год подорожала на 1,7%, двухкомнатных — на 8,1%, трехкомнатных — на 3,6%.
Ставка в эконом-классе («брежневки», «малосемейки», «полнометражки», «пентагоны», «хрущевки» и дома с улучшенной планировкой) с ноября 2018 года выросла на 1,4%. В «спецпроектах» аренда жилья за год подорожала на 0,6%.
Аренда однокомнатных квартир в уральской столице за год подорожала на 1,7%, двухкомнатных — на 8,1%, трехкомнатных — на 3,6%.
Ставка в эконом-классе («брежневки», «малосемейки», «полнометражки», «пентагоны», «хрущевки» и дома с улучшенной планировкой) с ноября 2018 года выросла на 1,4%. В «спецпроектах» аренда жилья за год подорожала на 0,6%.
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