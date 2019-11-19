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Судебные приставы получат расширенный доступ к кредитным историям российских заемщиков

УрБК, Москва, 19.11.2019. Минюст России разработал законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй заемщиков в целях борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Об этом во вторник сообщили несколько изданий со ссылкой на официальный документ.



Как отмечает «Коммерсантъ», по мнению авторов законопроекта, он позволит «защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности».



При этом в пояснительной записке к документу указано, что при реализации своих полномочий «должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП) столкнулись с трудностями по истребованию информации и документов», необходимых для рассмотрения обращений граждан по закону о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ).



В итоге Минюст РФ совместно с ФССП России разработал поправки в закон «О кредитных историях», которые предоставляют приставам право получать закрытые отчеты из БКИ. Как пояснили в Минюсте, судебные приставы смогут получить информацию о заемщиках с просроченной задолженностью, такие запросы будут направляться в БКИ для проверки законности взыскания долга.



При этом проверяющим станет доступна дополнительная часть кредитной истории, где указывается, кто направлял данные о долге в БКИ и кто получил право требовать его выплаты.



Ранее заместитель начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей Банка России Ольга Шеховцова отмечала: в 2019 году россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на то, что коллекторы завышают суммы их долгов. Как уточнили в Минюсте, с принятием нового законопроекта приставы получат полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности, что позволит установить реальную сумму долга заемщика.



Также Минюст предлагает внести изменения в закон «О связи» и обязать операторов предоставлять ФССП сведения об абонентах по запросу о заемщике, поскольку чаще всего отказы в предоставлении информации поступают именно от операторов связи.



Напомним, что ранее Верховный суд России в ходе проверок многочисленных жалоб на коллекторов признал незаконными действия судебных приставов по запросам информации, составляющей тайну связи, без соответствующего судебного решения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">19 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:46</span><br /><strong>Судебные приставы получат расширенный доступ к кредитным историям российских заемщиков</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 19.11.2019. Минюст России разработал законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй заемщиков в целях борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Об этом во вторник сообщили несколько изданий со ссылкой на официальный документ.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091423-sudebnye-pristavy-poluchat-rasshirennyy-dostup-k-kreditnym-istoriyam-rossiyskih-zaemschikov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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