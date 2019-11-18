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Суд рассмотрит иск о банкротстве собственника ресторанов «Планета суши» и IL Патио в Екатеринбурге

18 ноябрь 2019 (15:06)

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит иск о признании ООО «Объединенная сеть ресторанов» банкротом. Об этом говорится в картотеке суда.

Истцом по делу выступает администрация Екатеринбурга. Сумма исковых требований составляет 1 млн 42 тыс. руб.

Ранее свердловский арбитраж взыскал с ООО «Объединенная сеть ресторанов» в пользу администрации города более 1,3 млн руб. задолженности за аренду земельного участка, расположенного по ул. Московская, 25а-27.

Отметим, что ООО «Объединенная сеть ресторанов» зарегистрировано в Екатеринбурге по ул. Ленина, 40. Компания управляет ресторанами «Планета суши» и IL Патио.

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