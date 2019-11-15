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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы

15 ноябрь 2019 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. АО «РСГ-Академическое» объявило три тендера на выполнение работ по размещению рекламы в 2020 году.

Предмет первого тендера — право заключения договора для проведения комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов в сети интернет в 2020 году в Екатеринбурге. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 г.

Предмет второго тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на конструкциях наружной рекламы. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.

Предмет третьего тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на телевидении в 2020 году. Начальная цена выполнения работ — 17 млн 390 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Начало выполнения работ — 1 февраля 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.

Заявки на участие в тендерах принимаются с 15 по 29 ноября 2019 года.

Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.

Итоги тендера будут подведены 13 декабря 2019 года.

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламыЗастройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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