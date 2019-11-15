Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. АО «РСГ-Академическое» объявило три тендера на выполнение работ по размещению рекламы в 2020 году.Предмет первого тендера — право заключения договора для проведения комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов в сети интернет в 2020 году в Екатеринбурге. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 г.Предмет второго тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на конструкциях наружной рекламы. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.Предмет третьего тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на телевидении в 2020 году. Начальная цена выполнения работ — 17 млн 390 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Начало выполнения работ — 1 февраля 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.Заявки на участие в тендерах принимаются с 15 по 29 ноября 2019 года.Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.Итоги тендера будут подведены 13 декабря 2019 года.