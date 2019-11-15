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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил три тендера на выполнение работ по размещению рекламы
15 ноябрь 2019 (17:46)
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2019. АО «РСГ-Академическое» объявило три тендера на выполнение работ по размещению рекламы в 2020 году.
Предмет первого тендера — право заключения договора для проведения комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов в сети интернет в 2020 году в Екатеринбурге. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 г.
Предмет второго тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на конструкциях наружной рекламы. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.
Предмет третьего тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на телевидении в 2020 году. Начальная цена выполнения работ — 17 млн 390 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Начало выполнения работ — 1 февраля 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.
Заявки на участие в тендерах принимаются с 15 по 29 ноября 2019 года.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 13 декабря 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Предмет первого тендера — право заключения договора для проведения комплекса работ по медиапланированию и размещению рекламно-информационных материалов в сети интернет в 2020 году в Екатеринбурге. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 г.
Предмет второго тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на конструкциях наружной рекламы. Начальная цена выполнения работ не установлена. Начало выполнения работ — 1 января 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.
Предмет третьего тендера — право заключения договора на выполнение работ по медиапланированию и размещению рекламы на телевидении в 2020 году. Начальная цена выполнения работ — 17 млн 390 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Начало выполнения работ — 1 февраля 2020 года. Окончание выполнения работ — 31 декабря 2020 года.
Заявки на участие в тендерах принимаются с 15 по 29 ноября 2019 года.
Контактное лицо: Старникова Светлана Александровна. Телефон: (343) 231-18-30 вн. 5818. Адрес электронной почты: S.Starnikova@kortros.ru.
Итоги тендера будут подведены 13 декабря 2019 года.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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