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На ЧТПЗ состоялась церемония награждения стипендиатов фонда имени Я. П. Осадчего
13 ноябрь 2019 (09:06)
УрБК, Челябинск, 13.11.2019. На Челябинском трубопрокатном заводе (ПАО «ЧТПЗ», входит в Группу ЧТПЗ) состоялась церемония награждения стипендиатов фонда им. Я. П. Осадчего. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Торжественное мероприятие с участием студентов Южно-Уральского государственного университета, их родителей и преподавателей прошло в цехе «Высота 239». Именные дипломы и годовую стипендию в размере 5 тыс. руб. ежемесячно получили четверо студентов-отличников Южно-Уральского государственного университета — Дмитрий Громов, Сергей Захаров, Сергей Ливинский и Алексей Пушкарев», — говорится в сообщении.
Конкурсный отбор претендентов на стипендию включал в себя несколько этапов: написание эссе на тему «Трубы будущего: материалы и сферы применения» и прохождение собеседования с экспертной комиссией фонда имени Я. П. Осадчего и представителями Группы ЧТПЗ.
«Стипендия фонда имени легендарного Якова Осадчего призвана поддерживать и мотивировать талантливых студентов-металлургов. Для нас особенно ценно, что большинство стипендиатов после окончания учебы решают связать свою судьбу с Белой металлургией — высокотехнологичным предприятиям Группы ЧТПЗ нужны такие преданные своей работе молодые профессионалы, готовые развивать производство и самосовершенствоваться», — отметил акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.
«Именная стипендия Я. П. Осадчего была учреждена советом директоров Группы ЧТПЗ 18 лет назад — в 2001 году, в честь столетия со дня рождения знаменитого директора Челябинского трубопрокатного завода, выдающегося металлурга Советского Союза и Героя Социалистического труда Якова Павловича Осадчего. За время существования стипендии ее обладателями стали около 200 студентов технических специальностей московских и уральских вузов», — сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ.
«Торжественное мероприятие с участием студентов Южно-Уральского государственного университета, их родителей и преподавателей прошло в цехе «Высота 239». Именные дипломы и годовую стипендию в размере 5 тыс. руб. ежемесячно получили четверо студентов-отличников Южно-Уральского государственного университета — Дмитрий Громов, Сергей Захаров, Сергей Ливинский и Алексей Пушкарев», — говорится в сообщении.
Конкурсный отбор претендентов на стипендию включал в себя несколько этапов: написание эссе на тему «Трубы будущего: материалы и сферы применения» и прохождение собеседования с экспертной комиссией фонда имени Я. П. Осадчего и представителями Группы ЧТПЗ.
«Стипендия фонда имени легендарного Якова Осадчего призвана поддерживать и мотивировать талантливых студентов-металлургов. Для нас особенно ценно, что большинство стипендиатов после окончания учебы решают связать свою судьбу с Белой металлургией — высокотехнологичным предприятиям Группы ЧТПЗ нужны такие преданные своей работе молодые профессионалы, готовые развивать производство и самосовершенствоваться», — отметил акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.
«Именная стипендия Я. П. Осадчего была учреждена советом директоров Группы ЧТПЗ 18 лет назад — в 2001 году, в честь столетия со дня рождения знаменитого директора Челябинского трубопрокатного завода, выдающегося металлурга Советского Союза и Героя Социалистического труда Якова Павловича Осадчего. За время существования стипендии ее обладателями стали около 200 студентов технических специальностей московских и уральских вузов», — сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ.
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