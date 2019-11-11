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В России может начаться банкротство региональных операторов по обращению с ТКО

В России 30 из 220 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) находятся в неустойчивом экономическом состоянии. Это может обернуться банкротствами компаний, которые задействованы в «мусорной реформе». Такие данные приводит Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).



Собираемость платежей составляет 70%, а из-за высоких ставок региональным операторам по обращению с ТКО не всегда удается профинансировать кассовые разрывы, пишут «Ведомости». Из-за плохой собираемости у операторов возникают долги перед компаниями, которые вывозят мусор.



По мнению представителей НАКДИ, больше всего «мусорной» реформе мешает непродуманность мер господдержки. Например, освобождение от уплаты НДС на пять лет. По словам руководителя налоговой практики Eversheds Sutherland Андрея Грачева, нужно было обнулить ставку НДС, а не освобождать от налога, тогда компании не лишались бы права на вычет.



Исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик назвала решение по НДС поспешным и принятым без консультации с рынком.



Принято считать, что за вывоз мусора в России чаще всего не платят юридические лица. Их число достигает 65-70%, рассказывал в интервью РБК гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. При этом среди физлиц неплатежи за сбор и транспортировку ТКО достигают 35%.

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