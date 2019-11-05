Новости дня

Летом 2020 года в РФ может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги

УрБК, Москва, 05.11.2019. В России к лету 2020 года планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.



Разработанный Минфином законопроект поступил в правительство РФ. Предполагается, что в госдуму его внесут в декабре. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. руб. Эта мера выгодна и гражданам, и государству, она позволит мотивировать людей заняться спортом и вести более здоровый образ жизни, отмечают эксперты. Однако есть риск, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на свои услуги.



Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги.



Согласно законопроекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. руб. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. После того, как закон вступит в силу, Министерство спорта разработает необходимый документ. Так, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.



Напомним, сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. Согласно Налоговому кодексу, в год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до 120 тыс. руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">05 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:54</span><br /><strong>Летом 2020 года в РФ может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 05.11.2019. В России к лету 2020 года планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091087-letom-2020-goda-v-rf-mozhet-poyavitsya-nalogovyy-vychet-na-fitnes-uslugi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: