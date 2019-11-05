Новости дня
Летом 2020 года в РФ может появиться налоговый вычет на фитнес-услуги
5 ноябрь 2019 (13:54)
УрБК, Москва, 05.11.2019. В России к лету 2020 года планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева.
Разработанный Минфином законопроект поступил в правительство РФ. Предполагается, что в госдуму его внесут в декабре. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. руб. Эта мера выгодна и гражданам, и государству, она позволит мотивировать людей заняться спортом и вести более здоровый образ жизни, отмечают эксперты. Однако есть риск, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на свои услуги.
Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги.
Согласно законопроекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. руб. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. После того, как закон вступит в силу, Министерство спорта разработает необходимый документ. Так, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.
Напомним, сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. Согласно Налоговому кодексу, в год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до 120 тыс. руб.
Разработанный Минфином законопроект поступил в правительство РФ. Предполагается, что в госдуму его внесут в декабре. Россияне получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тыс. руб. Эта мера выгодна и гражданам, и государству, она позволит мотивировать людей заняться спортом и вести более здоровый образ жизни, отмечают эксперты. Однако есть риск, что после появления льготы спортивные организации повысят цены на свои услуги.
Правительство готово рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности поправки Минфина в Налоговый кодекс о возврате НДФЛ за фитнес-услуги.
Согласно законопроекту, максимальная сумма, с которой можно получить вычет, — 120 тыс. руб. Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые будет распространяться новый вычет, определят позже. После того, как закон вступит в силу, Министерство спорта разработает необходимый документ. Так, в законе «О физической культуре и спорте в РФ» появится определение физкультурно-оздоровительной услуги. Известно, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий (например, футбольные матчи), а также на покупку спортивного оборудования.
Напомним, сейчас россияне могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% от своих расходов на платные медицинские услуги, лекарства, обучение и страхование. Согласно Налоговому кодексу, в год можно возместить НДФЛ по затратам на сумму до 120 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 7 млн россиян получили в 2017 году налоговый вычет
- ФНС разъяснила порядок получения вычета по налогу на земельные участки
- Россиянам могут разрешить получать социальные налоговые вычеты у работодателя
- Госдума РФ предлагает увеличить налоговый вычет на покупку жилья до 3 млн рублей
- В России вступили в силу новые правила налогового вычета при покупке жилья