Новости дня
Жителя Ирбита осудят за распространение поддельных пятитысячных купюр
1 ноябрь 2019 (12:12)
УрБК, Ирбит, 01.11.2019. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ирбита, обвиняемого в фальшивомонетничестве. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».
По версии следствия, обвиняемый позднее 26 февраля 2019 приобрел у неустановленного лица (материалы в его отношении выделены в отдельное производство, — прим. ред.), не менее семи поддельных банковских билетов Центробанка достоинством 5 тыс. рублей каждый.
Зная, что купюры поддельные и имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными 5-тысячными банкнотами ЦБ РФ, у обвиняемого возник преступный умысел на их незаконный оборот.
Днем 26 февраля этого года у дома по ул. Береговой в Ирбите обвиняемый расплатился купюрой в 5 тысяч рублей за поставку дров лицу, не осведомленному о его преступном намерении. То есть пустил данный билет в обращение. Продавец, будучи уверенным в подлинности полученного от обвиняемого банковского билета, принял его и передал обвиняемому товар. Последний с места преступления скрылся.
Точно так же впоследствии он расплатился за бензин на АЗС, за ремонт в квартире и за товары в магазине крупной торговой сети. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ирбитский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемый позднее 26 февраля 2019 приобрел у неустановленного лица (материалы в его отношении выделены в отдельное производство, — прим. ред.), не менее семи поддельных банковских билетов Центробанка достоинством 5 тыс. рублей каждый.
Зная, что купюры поддельные и имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными 5-тысячными банкнотами ЦБ РФ, у обвиняемого возник преступный умысел на их незаконный оборот.
Днем 26 февраля этого года у дома по ул. Береговой в Ирбите обвиняемый расплатился купюрой в 5 тысяч рублей за поставку дров лицу, не осведомленному о его преступном намерении. То есть пустил данный билет в обращение. Продавец, будучи уверенным в подлинности полученного от обвиняемого банковского билета, принял его и передал обвиняемому товар. Последний с места преступления скрылся.
Точно так же впоследствии он расплатился за бензин на АЗС, за ремонт в квартире и за товары в магазине крупной торговой сети. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ирбитский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге будут судить мужчину по обвинению в сбыте поддельных купюр на сумму 50 тыс. рублей
- Житель Екатеринбурга получил два года колонии за сбыт поддельных купюр
- В Екатеринбурге двое мужчин пойдут под суд за сбыт поддельных купюр
- Суд приговорил жителя Каменска-Уральского к четырем годам лишения свободы за сбыт поддельных денег
- Жителя Екатеринбурга будут судить за сбыт фальшивых денег