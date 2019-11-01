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Жителя Ирбита осудят за распространение поддельных пятитысячных купюр

УрБК, Ирбит, 01.11.2019. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Ирбита, обвиняемого в фальшивомонетничестве. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации».



По версии следствия, обвиняемый позднее 26 февраля 2019 приобрел у неустановленного лица (материалы в его отношении выделены в отдельное производство, — прим. ред.), не менее семи поддельных банковских билетов Центробанка достоинством 5 тыс. рублей каждый.



Зная, что купюры поддельные и имеют существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим реквизитам с подлинными 5-тысячными банкнотами ЦБ РФ, у обвиняемого возник преступный умысел на их незаконный оборот.



Днем 26 февраля этого года у дома по ул. Береговой в Ирбите обвиняемый расплатился купюрой в 5 тысяч рублей за поставку дров лицу, не осведомленному о его преступном намерении. То есть пустил данный билет в обращение. Продавец, будучи уверенным в подлинности полученного от обвиняемого банковского билета, принял его и передал обвиняемому товар. Последний с места преступления скрылся.



Точно так же впоследствии он расплатился за бензин на АЗС, за ремонт в квартире и за товары в магазине крупной торговой сети. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ирбитский районный суд, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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