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Объем выдачи ипотеки в РФ за 9 месяцев 2019 года снизился на 5%
31 октябрь 2019 (17:56)
Объем выдачи ипотеки в России за 9 месяцев 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% — до 1,96 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании «Дом.РФ».
Всего в РФ в январе-сентябре выдано 889,4 тыс. кредитов, что на 14% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.
Снижение объемов выдачи компания связывает с сокращением объемов кредитов на рефинансирование: за девять месяцев 2019 года, по оценкам «Дом.РФ» и FRG, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд руб. (около 5% всей выдачи), в прошлом году — 133 тыс. кредитов на 266 млрд руб. (13% выдачи).
При этом объем выдачи новых ипотечных кредитов за девять месяцев вырос на 3% — до 1,86 трлн руб., хотя количество таких кредитов и сократилось на 6% — до 845 тыс.
Как отмечают в «Дом.РФ», ставки по фактически выданным в сентябре кредитам на новостройки снизились до 9,12%, еще в апреле они были на 1 процентный пункт выше (10,13%). По кредитам на вторичное жилье ставки опустились до 9,97%, по итогам апреля они находились на уровне 10,76%.
«Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: основные ипотечные кредиторы уже предлагают ипотеку по ставкам около 9% (банк «Дом.РФ» — от 8,3%). В то же время по итогам года ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году», — комментируют в пресс-службе компании.
В целом, по данным ЦБ, ипотечный портфель за год вырос на 19% и достиг на 1 октября 8 трлн руб. С начала 2019 года портфель увеличился на 12%, что на 2% больше прироста за девять месяцев 2018 года.
Всего в РФ в январе-сентябре выдано 889,4 тыс. кредитов, что на 14% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года.
Снижение объемов выдачи компания связывает с сокращением объемов кредитов на рефинансирование: за девять месяцев 2019 года, по оценкам «Дом.РФ» и FRG, на эти цели выдано 44 тыс. кредитов на 98 млрд руб. (около 5% всей выдачи), в прошлом году — 133 тыс. кредитов на 266 млрд руб. (13% выдачи).
При этом объем выдачи новых ипотечных кредитов за девять месяцев вырос на 3% — до 1,86 трлн руб., хотя количество таких кредитов и сократилось на 6% — до 845 тыс.
Как отмечают в «Дом.РФ», ставки по фактически выданным в сентябре кредитам на новостройки снизились до 9,12%, еще в апреле они были на 1 процентный пункт выше (10,13%). По кредитам на вторичное жилье ставки опустились до 9,97%, по итогам апреля они находились на уровне 10,76%.
«Снижение ключевой ставки уже учтено в ставках предложения ведущих банков: основные ипотечные кредиторы уже предлагают ипотеку по ставкам около 9% (банк «Дом.РФ» — от 8,3%). В то же время по итогам года ожидается снижение инфляции ниже целевого уровня Банка России в 4%. Это означает, что потенциал снижения ставок и стоимости фондирования еще не исчерпан: уровень ипотечных ставок опустится до 8,5-8,7% уже в 2020 году», — комментируют в пресс-службе компании.
В целом, по данным ЦБ, ипотечный портфель за год вырос на 19% и достиг на 1 октября 8 трлн руб. С начала 2019 года портфель увеличился на 12%, что на 2% больше прироста за девять месяцев 2018 года.
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