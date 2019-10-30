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«Уральские авиалинии» расширяют географию полетов
30 октябрь 2019 (16:54)
Авиакомпания «Уральские авиалинии» перешла на зимнее расписание, которое будет действовать до 28 марта 2020 года. Главной новинкой расписания стали рейсы в Лондон. Они будут выполняться из московского аэропорта Домодедово с 20 декабря четыре раза в неделю. Благодаря удобным стыковкам рейсы будут доступны для жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Барнаула, Тюмени, Челябинска и других городов.
Также среди новинок прямые полеты из Жуковского в Амстердам, которые начнутся с 30 октября. Из Екатеринбурга появятся рейсы в Казань, которые будут выполняться каждое воскресенье, и в Алма-Ату (Алматы) с частотой два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Для жителей Иркутска с 26 ноября открываются полеты в Бангкок, из Воронежа можно будет улететь в Ош и Душанбе, также — в Душанбе из Нижневартовска, в Ош из Красноярска и из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
«В зимний период основное расписание авиакомпании сохранится, самые популярные рейсы в города России останутся без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли пассажиры. Некоторые рейсы станут круглогодичными: Бордо из Москвы; Прага из Перми и Жуковского; Калининград из Екатеринбурга; Сургут из Москвы; Симферополь из Казани; прямой рейс из Москвы в Благовещенск», — сообщает пресс-служба перевозчика.
Этой зимой будут выполняться рейсы из Москвы в Эйлат; из Екатеринбурга в Дубай, сохранится частота рейсов в Прагу, Париж, Рим и Тель-Авив. В период новогодних каникул введены специальные рождественские рейсы из Екатеринбурга в Барселону.
«Специально для горнолыжников и любителей европейских аутлетов с декабря будут выполняться рейсы в Мюнхен из Екатеринбурга и Москвы. Возобновятся полеты в Саппоро из Владивостока и увеличится количество рейсов в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Отметим, что «Уральские авиалинии» — это одна из ведущих авиакомпаний в России по объему пассажирских перевозок. По итогам 9 месяцев 2019 года компания перевезла 7 млн 402 тыс. 383 пассажира (+6% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях — 3 млн 696 тыс. 961 человека, на международных воздушных линиях — 3 млн 705 тыс. 422 человека.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и так далее. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321, 5 А319 и 2 A320neo).
Также среди новинок прямые полеты из Жуковского в Амстердам, которые начнутся с 30 октября. Из Екатеринбурга появятся рейсы в Казань, которые будут выполняться каждое воскресенье, и в Алма-Ату (Алматы) с частотой два раза в неделю: по пятницам и воскресеньям.
Для жителей Иркутска с 26 ноября открываются полеты в Бангкок, из Воронежа можно будет улететь в Ош и Душанбе, также — в Душанбе из Нижневартовска, в Ош из Красноярска и из Казани в Харбин с посадкой в Екатеринбурге.
«В зимний период основное расписание авиакомпании сохранится, самые популярные рейсы в города России останутся без изменения и будут вылетать по тому расписанию, к которому привыкли пассажиры. Некоторые рейсы станут круглогодичными: Бордо из Москвы; Прага из Перми и Жуковского; Калининград из Екатеринбурга; Сургут из Москвы; Симферополь из Казани; прямой рейс из Москвы в Благовещенск», — сообщает пресс-служба перевозчика.
Этой зимой будут выполняться рейсы из Москвы в Эйлат; из Екатеринбурга в Дубай, сохранится частота рейсов в Прагу, Париж, Рим и Тель-Авив. В период новогодних каникул введены специальные рождественские рейсы из Екатеринбурга в Барселону.
«Специально для горнолыжников и любителей европейских аутлетов с декабря будут выполняться рейсы в Мюнхен из Екатеринбурга и Москвы. Возобновятся полеты в Саппоро из Владивостока и увеличится количество рейсов в Сочи и Симферополь из Екатеринбурга», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Отметим, что «Уральские авиалинии» — это одна из ведущих авиакомпаний в России по объему пассажирских перевозок. По итогам 9 месяцев 2019 года компания перевезла 7 млн 402 тыс. 383 пассажира (+6% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях — 3 млн 696 тыс. 961 человека, на международных воздушных линиях — 3 млн 705 тыс. 422 человека.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и так далее. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321, 5 А319 и 2 A320neo).
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