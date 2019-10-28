Группа ЧТПЗ принимает участие в WorldSkills Hi-Tech

Фотография предоставлена пресс-службой Группы ЧТПЗ

Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты программы «Будущее Белой металлургии» и школьники, обучающиеся в кружках технического творчества Образовательного центра, принимают участие в VI национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по стандартам Worldskills Hi-Tech. Соревнования проходят в «Екатеринбург-Экспо» с 28 октября по 1 ноября.«Команда Группы ЧТПЗ, в составе которой 23 участника и 19 экспертов, выступает в 13 компетенциях, как в основном блоке сквозных рабочих профессий промышленности, так и в блоке Future Skills. Впервые сотрудники примут участие в компетенциях «Рекрутер» и «Охрана труда». В первой участники продемонстрируют свой профессионализм в подборе персонала, во второй — покажут навыки эффективного управления системой охраны труда для достижения нулевого травматизма на предприятии», — сообщили в пресс-службе Группы ЧТПЗ.Вместе со взрослыми участниками на площадке WorldSkills Hi-Tech в блоке Juniors будут состязаться пятеро школьников из подшефных Группе ЧТПЗ образовательных учреждений. Одновременно с общими соревнованиями пройдет и финал I Национального чемпионата «Навыки мудрых» для действующих сотрудников предприятий возраста «50+». В нем Группу ЧТПЗ будет представлять преподаватель программы «Будущее Белой металлургии» Булат Ибраев. Всего в чемпионате принимают участие представители 39 ведущих российских корпораций, холдингов и лидеров отечественной промышленности.«Чемпионат Worldskills Hi-Tech — это площадка, где демонстрируются лучшие практики подготовки кадров для промышленности. Сотрудники предприятий Группы ЧТПЗ, студенты и школьники прошли сложный отборочный этап, качественную подготовку на учебно-производственных площадках, и, уверен, достойно представят компанию на соревнованиях», — отметил директор по персоналу Группы ЧТПЗ Александр Лужбин.Сотрудники Группы ЧТПЗ также примут участие и в деловой программе Worldskills Hi-Tech. 30 октября начальник отдела по методологии и стандартизации дуального образования Группы ЧТПЗ Анна Полякова поделится опытом подготовки востребованных высококвалифицированных кадров на предприятии в ходе круглого стола «Инвестиции в человеческий капитал», 31 октября руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов расскажет об использовании методик WorldSkills в практике кадровой работы на семинаре по проведению демонстрационного экзамена для Группы ЧТПЗ.В 2019 году чемпионат Worldskills Hi-Tech пройдет по 24 основным, 22 презентационным и 2 выставочным компетенциям. Оценивать работу 789 конкурсантов будут более 450 российских и международных экспертов. Группа ЧТПЗ примет участие в WorldSkills Hi-Tech уже в шестой раз. Всего за время участия в движении WorldSkills сотрудники и студенты предприятия завоевали 137 медалей.Отметим, что подготовка квалифицированных рабочих кадров на предприятии ведется в рамках государственно-частного партнёрства между ЧТПЗ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем (ПМК). Инвестиции в проект «Будущее Белой металлургии» составили 900 млн руб., из них 700 млн руб. вложила Группа ЧТПЗ.Для успешного обучения на площадке Первоуральского новотрубного завода (входит в Группу ЧТПЗ) в 2011 году построен Образовательный центр, оснащенный самым современным лабораторным оборудованием. Обучение студентов проводится по дуальной системе (40% — теория, 60% — практика). Группа ЧТПЗ одной из первых в России подключилась к международному движению WorldSkills.Студенты «Будущего Белой металлургии» — многократные призеры и победители чемпионатов рабочих профессий по методике WorldSkills в компетенциях «Мехатроника», «Робототехника», «Промышленная автоматика» и других. За восемь лет реализации программы подготовлено 1 тыс. 156 квалифицированных рабочих специалистов — сварщиков, механиков, электриков, машинистов кранов, лучшие из которых трудоустроены в цеха предприятия.