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Для каждого населенного пункта РФ предлагают ввести нормативы образования коммунальных отходов

Для каждого населенного пункта Российской Федерации предлагают ввести нормативы образования коммунальных отходов. С таким заявлением выступил заместитель генерального директора компании Российский экологический оператор (РЭО) Алексей Макрушин.



Сейчас стоимость коммунальной услуги «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО) рассчитывается для населения из тарифа регионального оператора за перемещение отходов и норматива образования мусора для жителей региона.



В марте 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая «система платы за мусор не до конца справедлива», и необходимо переходить от норматива к оплате «по факту». Минприроды начало прорабатывать этот вопрос, а весной замглавы ведомства Владимир Логинов заявлял, что правовая база для перехода может быть создана в 2019 году.



«После того, как Минприроды осознало набор проблем, которые возникают при переходе к расчету по факту, вся тема несколько зависла. Сложно измерить сам факт. Возникает необходимость раскидать этот факт на жилые и нежилые помещения», — цитирует Макрушина ТАСС.



По его словам, нормативы для населенных пунктов будут исчисляться из реального объема: сколько из конкретного города или деревни мусоровозы привезли смешанных коммунальных отходов — столько идет в зачет жителям.



По мнению Алексея Макрушина, Россия сможет приблизиться к этой системе нормативов уже в 2020 году, когда региональные операторы отработают в своих субъектах год и будут лучше понимать ситуацию.

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