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Аудиофайлы некоторых клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. По словам одного из продавцов, база данных о заемщиках с 2015 года до настоящего времени составляет миллион строк. Кроме стандартных данных продаются и записи последних разговоров с колл-центром Сбербанка, сообщает издание «Коммерсантъ».



13 октября предложение о продаже базы появилось на одном из теневых интернет-ресурсов. В ней представлены клиентские данные тех, кто имеет кредиты или кредитные карты данной организации: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности, а также последняя запись разговора с банком.



Также сообщается, что за три недели октября в базу добавилось 19 тыс. 823 строки.



Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.



После этого в Сбербанке провели внутреннее расследование и установили, что один из сотрудников продал клиентскую базу, содержащую 5 тыс. записей, злоумышленникам.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">24 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:05</span><br /><strong>Аудиофайлы некоторых клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. По словам одного из продавцов, база данных о заемщиках с 2015 года до настоящего времени составляет миллион строк. Кроме стандартных данных продаются и записи последних разговоров с колл-центром Сбербанка, сообщает издание «Коммерсантъ».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090841-audiofayly-nekotoryh-klientov-sberbanka-vnov-okazalis-v-otkrytom-dostupe.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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