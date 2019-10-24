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Аудиофайлы некоторых клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе

24 октябрь 2019 (12:05)

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались в открытом доступе. По словам одного из продавцов, база данных о заемщиках с 2015 года до настоящего времени составляет миллион строк. Кроме стандартных данных продаются и записи последних разговоров с колл-центром Сбербанка, сообщает издание «Коммерсантъ».

13 октября предложение о продаже базы появилось на одном из теневых интернет-ресурсов. В ней представлены клиентские данные тех, кто имеет кредиты или кредитные карты данной организации: паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или задолженности, а также последняя запись разговора с банком.

Также сообщается, что за три недели октября в базу добавилось 19 тыс. 823 строки.

Ранее УрБК писал о том, что в начале октября на одном из специализированных форумов появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка», которым оказался Сбербанк. Вскоре выяснилось, что информация о клиентах похищена из уральского филиала. Теперь данные карты перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

После этого в Сбербанке провели внутреннее расследование и установили, что один из сотрудников продал клиентскую базу, содержащую 5 тыс. записей, злоумышленникам.

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