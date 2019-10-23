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Moody's изменило прогноз по банковскому сектору РФ с позитивного на стабильный

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российской банковской системе с позитивного на стабильный на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в секторе в течение ближайших 12-18 месяцев, сообщается на сайте агентства.



«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%. Потенциал роста экономики в 2020 году остается низким — около 1,5%. Тем не менее благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов», — говорит вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.



Аналитики Moody's ожидают, что в течение прогнозного периода доля проблемных кредитов будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема валовых кредитов, что является относительно слабым показателем по сравнению с другими развивающимися рынками.

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