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Moody's изменило прогноз по банковскому сектору РФ с позитивного на стабильный
23 октябрь 2019 (17:53)
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по российской банковской системе с позитивного на стабильный на фоне слабого роста экономики, который будет препятствовать улучшению ситуации в секторе в течение ближайших 12-18 месяцев, сообщается на сайте агентства.
«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%. Потенциал роста экономики в 2020 году остается низким — около 1,5%. Тем не менее благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов», — говорит вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.
Аналитики Moody's ожидают, что в течение прогнозного периода доля проблемных кредитов будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема валовых кредитов, что является относительно слабым показателем по сравнению с другими развивающимися рынками.
«Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6% до 1,2%. Потенциал роста экономики в 2020 году остается низким — около 1,5%. Тем не менее благоприятное влияние на операционную среду банков будут оказывать гибкая денежно-кредитная политика, относительно стабильный обменный курс и рост государственных расходов», — говорит вице-президент, старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова.
Аналитики Moody's ожидают, что в течение прогнозного периода доля проблемных кредитов будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема валовых кредитов, что является относительно слабым показателем по сравнению с другими развивающимися рынками.
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