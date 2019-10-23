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В Свердловской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения
23 октябрь 2019 (10:09)
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. На Среднем Урале сегодня, 23 октября 2019 года, состоится плановая ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — говорится в сообщении.
Предыдущая проверка системы оповещения граждан на Среднем Урале проходила 17 октября 2019 года также в 11.30.
«В 11.30 во всех городах будут включены электросирены. Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — говорится в сообщении.
Предыдущая проверка системы оповещения граждан на Среднем Урале проходила 17 октября 2019 года также в 11.30.
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