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Участники платежного рынка предложили ЦБ отменить ряд норм законодательства по борьбе с отмыванием денег

УрБК, Москва, 21.10.2019. Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. Об этом сообщают «Известия».



По мнению участников рынка, нормы, которые они предлагают отменить, устарели и усложняют исполнение законодательства. Изменения предложили провести в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».



Как отметили в пресс-службе ЦБ, Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по противодействию отмывания доходов и финансированию терроризма в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки.



В первую очередь участники рынка предложили не запрашивать у клиентов из других государств миграционные карты или разрешение на пребывание в России. Кроме этого, ЦБ попросили назначить минимальную сумму транзакции, при которой можно не устанавливать выгодоприобретателя платежа.



Также предлагается вывести из-под действия закона инвестиционных советников, которые на данный момент приравниваются к профессиональным участникам рынка, из-за чего обязаны контролировать клиентские операции как брокеры или управляющие компании, хотя при этом могут не владеть данными об их счетах.



Действие «антиотмывочного» законодательства предложили не распространять и на страховые компании, которые не занимаются страхованием жизни, что соответствует рекомендациям FATF — межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Размер страховых премий, перечисляемых клиентам без требования их идентификации, участники рынка рекомендовали увеличить с 15 тыс. руб. до 100 тыс. руб.



Отметим, 7 октября в Минэкономразвития создали департамент по «регуляторной гильотине». 5 сентября стало известно, что обязательные требования Банка России к финансовым организациям — банкам, МФО, ломбардам, НПФ, управляющим компаниям и так далее — могут быть пересмотрены и отменены.

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