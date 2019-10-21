Важно
Ирбитский химфармзавод начал процедуру отзыва препарата от изжоги «Ранитидин»
21 октябрь 2019 (18:00)
Ирбитский химико-фармацевтический завод начал процедуру отзыва из обращения препарата от изжоги «Ранитидин». Соответствующее обращение Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила в адрес своих территориальных подразделений.
В сообщении Росздравнадзора говорится, что производитель инициировал процедуру отзыва лекарственного средства «Ранитидин, таблетки, покрытые оболочкой 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные».
Основанием для отзыва препарата послужило решение специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия). Эта субстанция использовалась в производстве «Ранитидина» серии 30219.
В этой связи всем территориальным органам Росздравнадзора предписано обеспечить контроль за изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата. «О проведенной работе информировать Росздравнадзор», — указано в сообщении ведомства.
Параллельно Росздравнадзор предложил Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу предоставить сведения об изъятии указанного препарата из обращения.
В сообщении Росздравнадзора говорится, что производитель инициировал процедуру отзыва лекарственного средства «Ранитидин, таблетки, покрытые оболочкой 150 мг 10 шт., упаковки ячейковые контурные, пачки картонные».
Основанием для отзыва препарата послужило решение специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на субстанцию «Ранитидина гидрохлорид» производства «Сарака Лабораториз Лимитед» (Индия). Эта субстанция использовалась в производстве «Ранитидина» серии 30219.
В этой связи всем территориальным органам Росздравнадзора предписано обеспечить контроль за изъятием из обращения указанной серии лекарственного препарата. «О проведенной работе информировать Росздравнадзор», — указано в сообщении ведомства.
Параллельно Росздравнадзор предложил Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу предоставить сведения об изъятии указанного препарата из обращения.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Ирбитский химико-фармацевтический завод начал процедуру отзыва из обращения препарата от изжоги «Ранитидин»
- В отношении гендиректора новоуральского «МедикоФарм» возбуждено уголовное дело
- Новоуральский «МедикоФарм» оштрафован на 100 тыс. рублей за поставку контрафактных лекарств
- Росздравнадзор изымает из обращения 3,5 тыс. упаковок аскорбиновой кислоты производства «Уралбиофарм»
- ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» намерено отказаться от выплаты дивидендов за 2011 год