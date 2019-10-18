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Жители Свердловской области с начала года приобрели более 500 новых мотоциклов
18 октябрь 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 18.10.2019. Объем российского рынка новых мотоциклов в январе-сентябре 2019 года вырос на 38,7% и составил 11 тыс. 981 единицу. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».
«35% российского рынка новой мототехники приходится на Москву и Подмосковье, показатели которых составили 2 тыс. 630 и 1 тыс. 544 шт. соответственно. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (669 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область, жители которой за девять месяцев нынешнего года приобрели 504 новых мотоцикла. На пятом месте в рейтинге находится Краснодарский край с результатом 367 экземпляров», — говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты агентства «Автостат», практически во всех субъектах РФ зафиксирован рост рынка новых мотоциклов. Исключение составили лишь Ростовская область (минус 3,6%) и Республика Марий Эл (минус 5,9%).
«35% российского рынка новой мототехники приходится на Москву и Подмосковье, показатели которых составили 2 тыс. 630 и 1 тыс. 544 шт. соответственно. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (669 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область, жители которой за девять месяцев нынешнего года приобрели 504 новых мотоцикла. На пятом месте в рейтинге находится Краснодарский край с результатом 367 экземпляров», — говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты агентства «Автостат», практически во всех субъектах РФ зафиксирован рост рынка новых мотоциклов. Исключение составили лишь Ростовская область (минус 3,6%) и Республика Марий Эл (минус 5,9%).
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