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По факту вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

По факту нападения на офис банка «Открытие» в центре Екатеринбурга, во время которого был убит человек, возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.



Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, сопряжённое с разбоем» и частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы.



Предварительно установлено, что 18 октября около 11.50 нападавший в маске вошел в отделение банка один, с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. В это время в помещении банка находились несколько посетителей и сотрудников банка, в том числе администратор.



По предварительным сведениям, нападавший был в состоянии опьянения. Он потребовал у администратора имеющуюся наличность, при этом произвел один выстрел в потолок и второй — в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте происшествия.



После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого непосредственно на месте преступления, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. В настоящее время с задержанным работают следователи комитета.



Осмотр места происшествия проведен сотрудниками отдела криминалистики областного Следственного комитета с применением современной техники. Благодаря этому удалось изъять ряд вещественных доказательств, по которым впоследствии будут проведены необходимые экспертизы. С места происшествия изъяты в том числе обрез ружья и маска, в которой находился нападавший.



Подозреваемый задержан в процессуальном порядке, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.



Как ранее сообщалось, сегодня около 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о разбойном нападении на отделение банка «Открытие» по улице Малышева, 128 в Екатеринбурге. В результате нападения, совершенного с применением огнестрельного оружия, погиб один из клиентов кредитного учреждения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">18 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:59</span><br /><strong>По факту вооруженного нападения на офис банка «Открытие» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">По факту нападения на офис банка «Открытие» в центре Екатеринбурга, во время которого был убит человек, возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090722-po-faktu-vooruzhennogo-napadeniya-na-ofis-banka-otkrytie-v-ekaterinburge-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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