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Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области в сентябре составила 23,8 млн рублей

15 октябрь 2019 (15:07)

Просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале на 1 октября 2019 года составила 23,8 млн руб., говорится в материалах Свердловскстата.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 1,3 млн руб. или на 5,3%.

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