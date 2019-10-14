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Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на переработку
14 октябрь 2019 (13:48)
УрБК, Москва, 14.10.2019. Минпромторг подготовило законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Минпромторг уже внесло законопроект в правительство. В планах создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.
Одна из норм законопроекта позволит направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку — после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность. Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях. Из вторично переработанных продуктов можно будет делать корма для животных.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что законопроект Минпромторга нуждается в доработке. Там также заметили, что сейчас некачественные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию из оборота. Их владелец обязан сделать это самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что ежегодно около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях РФ не продаются и отправляются на свалку.
Минпромторг уже внесло законопроект в правительство. В планах создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.
Одна из норм законопроекта позволит направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку — после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность. Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях. Из вторично переработанных продуктов можно будет делать корма для животных.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что законопроект Минпромторга нуждается в доработке. Там также заметили, что сейчас некачественные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию из оборота. Их владелец обязан сделать это самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что ежегодно около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях РФ не продаются и отправляются на свалку.
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