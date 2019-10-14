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Минпромторг предлагает направлять просроченные продукты на переработку

УрБК, Москва, 14.10.2019. Минпромторг подготовило законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.



Минпромторг уже внесло законопроект в правительство. В планах создать единую и понятную правовую базу по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов.



Одна из норм законопроекта позволит направлять продукты питания с истекшим сроком годности на вторичную переработку — после проведения экспертизы, подтверждающей их безопасность. Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях. Из вторично переработанных продуктов можно будет делать корма для животных.



В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что законопроект Минпромторга нуждается в доработке. Там также заметили, что сейчас некачественные и опасные пищевые продукты подлежат изъятию из оборота. Их владелец обязан сделать это самостоятельно или на основании предписания органов государственного надзора и контроля.



В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечают, что ежегодно около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях РФ не продаются и отправляются на свалку.

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