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В Магнитогорске при поддержке ММК пройдет Кубок УрФО по мотокроссу
11 октябрь 2019 (11:10)
УрБК, Магнитогорск, 11.10.2019. В субботу, 12 октября в Магнитогорске уже во второй раз пройдет открытый Кубок УрФО ДОСААФ по мотокроссу. Ожидается, что в нем примут участие около 70 спортсменов из Оренбургской, Свердловской, Курганской, Челябинской областей и Казахстана — профессионалы и любители.
По сообщению управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в Магнитогорске соревнования по мотокроссу различных уровней не проводились в течение последних трех лет, так как прежняя трасса на левом берегу в связи с введением новых норм землепользования не может более использоваться в этом качестве. Однако в нынешнем году был выделен новый участок — в районе бывшего пляжа строителей, на территории парка Ветеранов, где ранее проводились соревнования по мотоболу.
«Здесь создана новая трасса длиной 1 400 метров для этого зрелищного экстремального вида спорта. Она уже неоднократно использовалась для тренировочных заездов, но соревнования принимает впервые. На трассе есть возможность делать высокие прыжки, классические элементы супермотокросса, устроены трибуны. Она будет развиваться и далее при поддержке ПАО «ММК» и администрации города — главных организаторов предстоящих соревнований», — говорится в сообщении.
«Наши спортсмены постараются показать отличный результат. Главная цель — выиграть свои заезды у других участников. А соперники у нас на Урале очень сильные. У зрителей будет отличная возможность увидеть не только магнитогорских мотоциклистов, но и спортсменов мирового уровня из других городов», — отмечает председатель МО ООГО ДОСААФ России «Металлург» Орджоникидзевского района Виктор Коржов.
Торжественное открытие соревнований на Кубок УрФО по мотокроссу состоится 12 октября в 12 часов по адресу: улица Тургенева, 11.
По сообщению управления информации и общественных связей ПАО «ММК», в Магнитогорске соревнования по мотокроссу различных уровней не проводились в течение последних трех лет, так как прежняя трасса на левом берегу в связи с введением новых норм землепользования не может более использоваться в этом качестве. Однако в нынешнем году был выделен новый участок — в районе бывшего пляжа строителей, на территории парка Ветеранов, где ранее проводились соревнования по мотоболу.
«Здесь создана новая трасса длиной 1 400 метров для этого зрелищного экстремального вида спорта. Она уже неоднократно использовалась для тренировочных заездов, но соревнования принимает впервые. На трассе есть возможность делать высокие прыжки, классические элементы супермотокросса, устроены трибуны. Она будет развиваться и далее при поддержке ПАО «ММК» и администрации города — главных организаторов предстоящих соревнований», — говорится в сообщении.
«Наши спортсмены постараются показать отличный результат. Главная цель — выиграть свои заезды у других участников. А соперники у нас на Урале очень сильные. У зрителей будет отличная возможность увидеть не только магнитогорских мотоциклистов, но и спортсменов мирового уровня из других городов», — отмечает председатель МО ООГО ДОСААФ России «Металлург» Орджоникидзевского района Виктор Коржов.
Торжественное открытие соревнований на Кубок УрФО по мотокроссу состоится 12 октября в 12 часов по адресу: улица Тургенева, 11.
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