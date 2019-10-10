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Работа аэропорта Кольцово приостановлена из-за экстренной посадки военного самолета Ан-12
10 октябрь 2019 (15:01)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел военный транспортный самолет Ан-12. Пока самолет не уберут с взлетно-посадочной полосы, в аэропорту прекращены вылеты и посадки лайнеров.
«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — цитирует пресс-службу Кольцово «Коммерсантъ».
По неподтвержденным данным, на борту Ан-12 могли находиться 17 человек — шесть членов экипажа и 11 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет летел из Челябинска, во время захода на посадку в 11.20 у него не выпустились шасси.
«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно является не пассажирским. Аэропорт Кольцово ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — цитирует пресс-службу Кольцово «Коммерсантъ».
По неподтвержденным данным, на борту Ан-12 могли находиться 17 человек — шесть членов экипажа и 11 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет летел из Челябинска, во время захода на посадку в 11.20 у него не выпустились шасси.
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