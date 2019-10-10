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В Екатеринбурге спрос на готовый бизнес снизился на 11,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. Жители Екатеринбурга стали меньше интересоваться покупкой бизнеса — спрос на него за год снизился на 11,4%.



По данным исследования «Авито» за III квартал 2019 года, наиболее популярными сферами в городе остаются, как и в 2018 году, услуги (34%), общественное питание (21%) и торговля (18%). Также наиболее массовыми являются производство, интернет-магазины. Строительство, индустрия развлечений и сельское хозяйство, как и годом ранее, пользуются наименьшим спросом.



В то же время готовый бизнес стали выставлять на продажу на 12% реже, а средняя цена бизнеса снизилась за год почти на 15% до 2 млн руб.



Самым доступным видом готового бизнеса остается интернет-магазин. Его средняя цена за год снизилась на 44%, она составляет в среднем 266 тыс. руб., что в разы меньше других видов бизнеса. Дороже всего приобретать сельскохозяйственный бизнес, он обойдется в среднем в 7,5 млн руб.



В исследовании также отмечается, что в России спрос на покупку готового бизнеса вырос за год на 6%, а предложение — почти на 10%. Интерес к приобретению предприятий увеличился примерно в 2/3 крупнейших городов, в первую очередь в Ижевске, Воронеже и Саратове. Примерно в трети городов он, наоборот, снизился, наиболее заметно в Омске, Екатеринбурге и Барнауле. Предложение же увеличилось почти во всех крупных городах, наиболее сильно — в Санкт-Петербурге, Ульяновске и Новосибирске.

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