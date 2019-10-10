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В Екатеринбурге осуждены члены преступной группы за 40 краж на сумму свыше 9 млн рублей
10 октябрь 2019 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2019. В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Маслова, Евгения Чирина, Махмуда Асадулоева, Валерия Рошкована и Евгения Беляша. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, одно из нападений произошло ночью 7 декабря 2016 года. Участники преступной группы совершили хищение кожаных и меховых изделий из магазина «Питон» на ул. Свердлова, причинив собственникам ущерб на общую сумму свыше 3,5 млн руб.
Всего с 2016 по 2018 год подсудимые совершили 40 краж из аптек, ювелирных и меховых магазинов, ломбарда. Соучастников задержали на месте преступления — в ювелирном магазине по ул. Лермонтова в Каменске-Уральском. Они признали вину в совершенных преступлениях и написали явки с повинной.
Всего от действий злоумышленников пострадали 23 человека, совокупный ущерб которых превысил более 9 млн руб. Похищенное имущество частично возвращено потерпевшим.
Ранее все члены преступной группы, кроме Махмуда Асадулоева, неоднократно были судимы за совершение аналогичных преступлений.
«Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Беляшу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, Валерию Маслову — в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, Евгению Чирину — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Махмуду Асадулоеву — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Валерию Рошковану — в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, одно из нападений произошло ночью 7 декабря 2016 года. Участники преступной группы совершили хищение кожаных и меховых изделий из магазина «Питон» на ул. Свердлова, причинив собственникам ущерб на общую сумму свыше 3,5 млн руб.
Всего с 2016 по 2018 год подсудимые совершили 40 краж из аптек, ювелирных и меховых магазинов, ломбарда. Соучастников задержали на месте преступления — в ювелирном магазине по ул. Лермонтова в Каменске-Уральском. Они признали вину в совершенных преступлениях и написали явки с повинной.
Всего от действий злоумышленников пострадали 23 человека, совокупный ущерб которых превысил более 9 млн руб. Похищенное имущество частично возвращено потерпевшим.
Ранее все члены преступной группы, кроме Махмуда Асадулоева, неоднократно были судимы за совершение аналогичных преступлений.
«Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил Евгению Беляшу наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, Валерию Маслову — в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, Евгению Чирину — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Махмуду Асадулоеву — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Валерию Рошковану — в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.
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