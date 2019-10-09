Электробус и автобусы на биотопливе

В Екатеринбурге началось общественное обсуждение проекта генплана развития Екатеринбурга до 2035 года. Оно продлится до 29 ноября — информационные площадки для свободного посещения и изучения документа горожанами размещены в районных администрациях уральской столицы. УрБК решил познакомить читателей со стратегией транспортного развития Екатеринбурга, изложенной в документе.Для совершенствования городского общественного транспорта в проекте генплана развития Екатеринбурга до 2035 года центральной задачей является повышение безопасности, надежности и комфортности передвижений в сочетании с повышением свободы выбора целей, путей и способов передвижений. Для сохранения эффективно функционирующей городской транспортной системы и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть предполагается сохранить текущий уровень автомобилизации. Все это будет дифференцировано по зонам.В центре Екатеринбурга предлагается обеспечить приоритет развития инфраструктуры общественного пассажирского транспорта. Добиться этого предлагают за счет новых магистральных линий наземного транспорта — внеуличных, обособленных и выделенных. Они соединят центральный планировочный район Екатеринбурга с зоной плотной застройки. Это будет сопровождаться предоставлением приоритета движения общественного транспорта по отношению к индивидуальному. Параллельно городские власти будут создавать и совершенствовать единые транспортные информационные системы, развивать метрополитен с созданием на его подземных станциях транспортно-пересадочных узлов.Одновременно будет создаваться инфраструктура немоторизованных передвижений. Концепция предполагает внедрение системы велопарковок, веломаршрутов, городского велопроката, условий для безопасного и комфортного передвижения на велосипеде и других «экологически нейтральных» видах транспорта. Это приведет к снижению объема передвижения на индивидуальном транспорте (за счет понижения скоростного режима и увеличения платных парковок) и приоритетному развитию пешеходной инфраструктуры за счет создания новых пешеходных улиц, зон и внедрения комфортной смены видов транспорта.В срединной зоне Екатеринбурга (ВИЗ, ЖБИ, — прим. ред.) приоритет одадут дальнейшему строительству метрополитена и ускоренного трамвая на обособленном полотне на территории высокоплотной жилой застройки. При этом в составе станций метрополитена будут формировать сеть транспортно-пересадочных узлов.В периферийной зоне (отдаленные районы — Химмаш, Эльмаш, Птицефабрика, Компрессорный, — прим. ред.) предлагают расширять инфраструктуру пригородной и городской железной дороги, организовать ТПУ на остановочных пунктах железной дороги и конечных остановок трамвая, создать подвозящий наземный общественный транспорт, а также развить магистральную связь на автобусном транспорте. Это будет сопровождаться формированием целостной системы пешеходных коммуникаций внутри районов жилой застройки и подходов к остановкам общественного транспорта и объектам обслуживания.Также проект Генплана-2035 подразумевает, что автобусы и троллейбусы объединят в один вид экологически чистого транспорта — электробус. При этом набирающие в Екатеринбурге популярность самокаты смогут пользоваться велоинфраструктурой и будут приравнены к велосипедам.Основой повышения уровня деловой активности в Екатеринбурге и центральном деловом районе авторы проекта видят развитие общественного транспорта. Предлагается сбалансировать функционирование индивидуального и различных видов городского общественного пассажирского транспорта, повысив надежность, безопасность и скорость внутригородских передвижений. Отдельно проговаривается рост комфорта пользования общественным транспортом для маломобильных групп населения.Реализовать задачи предлагают за счет создания единой системы организации движения и пассажирских перевозок для обеспечения приоритета движения транспорта общего пользования. Совершенствовать систему автоматизированной оплаты проезда, разработав систему тарифов, в зависимости от количества пересадок, времени поездок и преодоленного расстояния. К остальным мерам относятся обновление подвижного состава, обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом взаимодействия всех видов общественного транспорта и организации качественной навигации. Также предполагается создание бренда пассажирского общественного транспорта «Общественный транспорт Екатеринбурга».К этой категории авторы проекта относят троллейбус и автобусы. На перспективу, при условии экологизации транспорта, к этому виду планируется отнести упомянутые выше электробусы, автобусы на биотопливе и троллейбусы на автономном ходу. Все они будут передвигаться в общем потоке транспорта, так как они являются необходимым видом сообщений во многих удаленных районах Екатеринбурга.Протяженность новых линий на первом этапе (2025 год) составит до 22 км, на расчетный срок (2035 год) — до 33 км. За это время предполагается организовать новые маршруты в застроенной части города, на территориях комплексного развития, в районах перспективной застройки, а также увеличение числа маршрутов в отдаленные территории Екатеринбурга.Кроме того, предлагается построить депо для колесного наземного уличного транспорта в районе ул. Амундсена и ул. Предельной, провести реконструкцию пяти существующих муниципальных автобусных парков. Отдельно предполагается развить троллейбусную сеть в жилом районе Академический по улицам Краснолесья, Тимофеева-Ресовского, Рябинина и Амундсена.Общая протяженность линий движения ускоренного автобуса на расчетный срок составит до 72 км. Перечень улиц с выделением полос движения колесных наземных уличных видов ГОПТ: ул. Ильича; ул. Проезжая, ул. Губахинская, ул. Трудовая, ул. Блюхера; ул. Шефская с выходом на ул. Проезжую и Березовский тракт; ул. Черепанова и ул. Героев России с подъездами к ТПУ федерального значения, «Железнодорожный вокзал»; ул. Якова Свердлова — ул. Карла Либкнехта — ул. Белинского — ул. Розы Люксембург — ул. Чапаева — ул. Фрунзе; ул. Щорса; ул. Амундсена; ул. Московская; просп. Академика Сахарова — ул. Предельная — ул. Умельцев; ул. Краснолесья — ул. Суходольская — ул. Репина; ул. Щербакова; ул. Новинская — ул. Походная — ул. Молодогвардейцев — ул. Рощинская — проектируемые улицы до ж/д ст. Компрессорный Завод; ул. Грибоедова — ул. Инженерная; ул. Московская — ул. Патриса Лумумбы — ул. Зенитчиков — ул. Лучистая.Администрацией Екатеринбурга и проектировщиком метрополитена ОАО «Уралгипротранс» в проекте генерального плана предусмотрены очереди строительства. На первом этапе пройдет трассировка первой линии, которая остается в существующем положении. При этом до 2035 года должна быть введена в эксплуатацию ранее «законсервированная» станция «Бажовская».По состоянию на 2025 год планируется ввод второй линии метрополитена от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные палатки». При этом ввод станций «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная» и «Студенческая» планируется перенести на 2035 год. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ — восточнее жилого района «Комсомольский».На третьем этапе — позднее 2035 года — предусмотрен ввод третьей линии метрополитена. Она пройдет от ст. «Академическая» до ст. «Шарташская». Территория для депо запроектирована в районе железнодорожной станции «Аппаратная». В центральной части города предлагается основной вариант трассировки линии с возможным строительством станций в районе перекрестов улиц Куйбышева — Луначарского и Щорса — Московская. Также в проекте рассматривается альтернативный вариант трассировки с пересадочной станцией «Геологическая».В части организации трамвайного движения, в первую очередь реализации генплана (на 2025 год) планируется строительство трамвайной линии по ул. Машиностроителей (соединение двух существующих трамвайных линий); линии в Верхнюю Пышму (общая протяженность — 9,2 км, из которых 5,3 — в границах города); в район Академический: по ул. Серафимы Дерябиной — ул. Вильгельма де Геннина; в район Солнечный по ул. Лучистая. Общая протяженность проектируемых участков линий на 2025 год в двухпутном исчислении составит до 10 км.Дальнейшее развитие трамвайного движения предусмотрено в центральном районе и в зоне плотной застройки территории. Перечень запланированных линий: ул. Бакинских Комиссаров; ул. Бориса Ельцина и ул. 8 Марта; ул. Большакова — ул. Серова (продление на юг существующей линии по ул. Московская); ул. Волгоградская — ул. Островского (соединение двух существующих линий по ул. Белореченской и ул. 8 Марта); ул. Героев России — ул. Готвальда (обслуживание районов Заречный и Вокзальный); меридиональная связь района Уктус Правобережный с центральным планировочным районом ул. Щербакова — ул. Белинского — ул. Онежская — ул. Луганская — ул. Машинная — ул. Большакова — ул. Луначарского и соединение с существующей линией по ул. Фучика; продолжение трамвайной линии по ул. Татищева; строительство линии в районе Академический: по ул. Вильгельма де Геннина, ул. Вильгельма де Геннина — ул. Академика Вавилова — ул. Чкалова; Строительство линии в район Широкая Речка: по пр. Академика Сахарова — ул. Хрустальногорская — ул. Евгения Савкова; строительство линии в районе Солнечный: ул. Лучистая — ул. Нескучная. Общая протяженность новых участков трамвайных линий на расчетный срок 2035 год в двухпутном исчислении составит до 26,5 км.Также предусмотрено развитие трамвайного движения в периферийных районах с плотной застройкой для обслуживания территорий с высокой потребностью в общественном транспорте. Это ул. Готвальда (соединение Завокзального района с существующей линией по ул. Халтурина — построенной на расчетный срок линией по ул. Готвальда); проектируемая улица через промышленную территорию завода «Уралмаш» с подключением к существующей линии по проспекту Космонавтов.Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года дает понять, что приоритет в транспортном развитии города решено отдать общественному транспорту. Это, во-первых, ставит точку в длительных спорах автомобилистов, пешеходов и остальных горожан, заинтересованных в появлении новых маршрутов и современных видов транспорта. Во-вторых, указанные мероприятия позволят решить множество задач, которые не удавалось достичь в прежние годы.Например, обновить подвижной состав, повысить спрос на городские перевозки, как следствие — сохранить рабочие места и повысить зарплаты работникам муниципальной транспортной сферы. И даже противостоять внезапным скачкам цен на услуги общественных перевозок, о чем недавно говорил глава города Александр Высокинский.Придерживаясь этой цели, реализовать транспортную стратегию генплана-2035 будет существенно легче. Очевидно, основную сложность вызовут объемы финансирования нововведений, будь то запуск новых маршрутов наземного транспорта, создание пересадочных транспортно-логистических узлов и строительство метрополитена. Однако с учетом долгосрочности стратегии можно рассчитывать на поэтапную реализацию всех этих задач.Что касается общественного мнения, уверенности горожан в правильности выбранного вектора развития, то успешная, продуманная и удобная реализация транспортной стратегии в центральной и в периферийной частях Екатеринбурга станет для людей лучшим доказательством правильности предлагаемых решений и приоритетов.