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Всемирный банк ожидает снижения роста экономики России в 2019 году до 1%

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,2 до 1%. По сообщению издания «Прайм», ранее прогноз на 2020 год был понижен с 1,8 до 1,7%, на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%. Как утверждается, это связано в том числе с сохранением экономических санкций.



Производственная активность замедлилась в первой половине 2019 года из-за вступления в силу обязательств по соглашению с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Загрязнение ключевых трубопроводов, идущих в Европу, также оказало давление на производство энергоносителей.



Кроме того, в июне Всемирный банк также понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Отмечалось, что рост экономики России ускорился до шестилетнего максимума в 2,3% в 2018 году, несмотря на ужесточение экономических санкций и давление на финансовые рынки.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">09 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:08</span><br /><strong>Всемирный банк ожидает снижения роста экономики России в 2019 году до 1%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России на 2019 год с 1,2 до 1%. По сообщению издания «Прайм», ранее прогноз на 2020 год был понижен с 1,8 до 1,7%, на 2021 год — сохранен на уровне 1,8%. Как утверждается, это связано в том числе с сохранением экономических санкций.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090467-vsemirnyy-bank-ozhidaet-snizheniya-rosta-ekonomiki-rossii-v-2019-godu-do-1.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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