Новости дня

В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. Документ опубликован на официальном портале города.



Согласно проекту, первая линия метро дополнится станцией метро «Бажовская», которая сейчас не достроена. Вторая линия должна появиться к 2025 году.



«На 2025 год планируется ввод второй линии метрополитена от ст. «Янтарная» до ст. «Каменные палатки». Ввод станций «Металлургическая», «Уральских Коммунаров», «Театральная», «Студенческая» планируется перенести на 2035 год. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ восточнее жилого района «Комсомольский», — сказано в проекте генплана.



Третью линию метрополитена рассчитывают построить до 2035 года. Она пройдет от станции «Академическая» до станции «Шарташская».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">08 октябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:13</span><br /><strong>В проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года включили вторую и третью линии метро</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 08.10.2019. В проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года включили строительство второй и третьей линий метро. Документ опубликован на официальном портале города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090434-v-proekt-genplana-razvitiya-ekaterinburga-do-2035-goda-vklyuchili-vtoruyu-i-tretyu-linii-metro.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: