Алексей Коренев о новых ограничениях по выдаче потребкредитов

Алексей Коренев, аналитик группы компаний «Финам»

Фотография предоставлена пресс-службой группы компаний «Финам»

С 1 октября 2019 года банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Показатель рассчитывается как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода. Также ЦБ установил повышенные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам.Ситуация с потребительским кредитованием хотя и далека от «точки кипения», но достигла того уровня, когда вмешательство регулятора действительно было необходимо. Более трети российских домохозяйств имеют кредиты, причем значительная часть наших соотечественников обслуживает сразу по несколько кредитов, будучи зачастую вынужденными брать новые займы, чтобы этими деньгами погасить предыдущие. Тучные «нулевые», когда доходы россиян быстро росли, а также невысокая финансовая грамотность граждан привели к тому, что многие успели понабрать кредитов, которые, во-первых, были не очень нужны (можно было обойтись более дешевыми вещами и меньшим потреблением, но тогда казалось, что рост доходов будет только ускоряться), а, во-вторых, оказались непосильным бременем. Из-за этого огромное количество российских семей несут непосильную долговую нагрузку, которая и их самих может «пустить ко дну», спровоцировав банкротство, и негативно сказаться на всей финансовой системе страны.Так что действия Банка России, принимающего достаточно жёсткие регулятивные меры в отношении оценки платежеспособности клиентов, заставляющие кредитные учреждения формировать дополнительные резервы по «плохим» кредитам, вполне оправданы. Наиболее острый сейчас вопрос — как это скажется на рынке, и насколько доступными станут кредиты для россиян.На самом деле никакой существенной угрозы банковскому кредитованию нет. В результате предпринимаемых действий от кредитов откажутся отрезанными только те, кто и без того несет непосильную долговую нагрузку и с высокой степенью вероятности свои долги погасить так и не сможет (кстати, именно поэтому многие банки сами списывают безнадежную задолженность, чтобы не держать в качестве дополнительных резервов по таким ссудам неработающие деньги). Ведь ни для кого не секрет, что отсутствие единой и прозрачной базы заёмщиков и низкая финансовая грамотность наших сограждан позволяют последним набрать сразу несколько кредитов в разных банках. Так что, скорее всего, в результате новых требований Центробанка темпы роста кредитования несколько снизятся. Но снизятся за счёт ухода с рынка именно плохих кредитов, и в итоге формальное падение операционных показателей большинства банков будет при этом сопровождаться улучшением качества их кредитных портфелей.Что касается населения, то, вероятней всего, последствия регуляторных действий ЦБ РФ тоже не будут слишком тяжёлыми для большинства наших сограждан. Да, какая-то часть домохозяйств, неумело набравших кредитов, поддавшись на агрессивную рекламу самих банков, круглосуточно со всех СМИ рассказывающих, как быстро и легко получить у них кредит, но никогда не говорящих, насколько трудно будет его гасить, окажется отрезанными от получения новых кредитов.На начальном этапе данная мера покажется закредитованным россиянам тяжелой. Но если смотреть чуть дальше, окончательные результаты будут скорее благотворными, нежели негативными. Да, нам снова придется учиться «затягивать пояса», нам придется соразмерять свои желания со своими возможностями. Но это необходимая мера для того, чтобы избежать куда более существенных проблем в будущем.Резюмирую: банковская система испытает некоторое замедление темпов выдачи кредитов, но в основном за счет выдачи «плохих» кредитов, что сделает качество кредитных портфелей выше. Некоторая часть чрезвычайно закредитованных россиян окажется в проблемной ситуации и будет вынуждена экономить, а не перезанимать снова и снова. Но это как с больным зубом — лучше идти сразу к врачу, чем тянуть до тех пор, когда в дело придется вмешиваться хирургу.