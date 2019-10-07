Новое городское пространство для каждого

Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие благоустроенной набережной реки Исеть на участке от ул. Малышева до ул. Куйбышева. В мероприятии приняли участие глава города Александр Высокинский, депутаты гордумы, общественники и представители администрации муниципалитета.Гости совершили прогулку по набережной и познакомились с будущими планами благоустройства территории вокруг нее. Также в рамках торжественного открытия для детей провели открытый урок по истории Екатеринбурга.Стоит отметить, что за реконструкцию набережной Исети от ул. Малышева до ул. Куйбышева высказалось наибольшее число горожан в ходе рейтингового голосования за проекты общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, которое состоялось 18 марта 2018 года. За нее проголосовало более 122 тыс. жителей города.«Екатеринбург находится в поиске новых форм работы с горожанами. Те или иные элементы благоустройства, внешний вид надо с горожанами обсуждать, а где-то решения принимать вместе. Вопрос в том, чтобы не увлекаться. Если мы начнем проводить все наши проекты через процедуры опросов, обсуждений, то вся работа просто остановится. Но знаковые вещи, их, конечно, нужно обсуждать с горожанами», — сказал глава города.Александр Высокинский рассказал о планах благоустройства парков и скверов в районах города до 2021 года. Среди них аллея на ул. Мира, скейт-парк на ул. Николая Никонова, сквер имени Архипова, сквер на ул. Латвийской и сквер на ул. Блюхера. Он напомнил, что в скором времени 16 площадок защитят от застройки и переведут их в статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Также глава города подчеркнул, что работу в сквере возле Оперного театра закончат до конца года, несмотря на то, что ее там осталось очень много.Реконструкция набережной реки Исеть от ул. Малышева до ул. Куйбышева прошла в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Концепция общественного пространства предполагала создание принципиально новой по качеству среды, способной подчеркнуть существующую контрастность берегов по характеру и создать комфорт для горожан. Один берег представляет собой максимально близкую к природе территорию с большим количеством зелени, другой — типичную городскую гранитную набережную.На благоустройство было потрачено более 100 млн руб., основная часть из которых выделена из федерального бюджета. Александр Высокинский отметил, что чем дороже набережная, тем дороже ее содержать.«Благоустройство городских пространств не может закончиться, оно идет постоянно. Раскрашенный забор надо будет в следующем году в порядок привести, нужно посмотреть, что у нас в дендрарии», — подчеркнул глава муниципалитета.Работы продолжались почти два года. За это время специалисты выполнили укрепление берега, установили детскую игровую площадку, новые скамейки и малые архитектурные формы.Также были расширены и реконструированы с применением новых современных материалов пешеходные дорожки. На них уложено покрытие, которое обладает уникальными гидроизоляционными свойствами.«По итогам зимнего сезона мы посмотрим, как те или иные материалы выдерживают холод. Многие горожане задают вопросы, почему у нас оставлен ржавый металл. Мы говорим, что это специальный дизайнерский проект, их привезли из Голландии. Но те, кто на Урале живут, знают, что если металл ржавый, его нужно либо покрасить, либо зачистить», — сказал глава Екатеринбурга.Специалисты обновили и площадь у памятника Малышеву. На набережной появились новые газоны, деревья, а также освещение. Также был реконструирован мост через реку по улице Карла Маркса. На нем уложили новое покрытие разного типа — деревянное и стальное.У воды появилась зона отдыха со скамейками и качелями. На обширном пространстве между зданием ГЦСИ и Исетью создана большая площадка для проведения массовых мероприятий и классных часов.Еще одной интересной особенностью стала зона с познавательными и интерактивными элементами: уникальные конструкции наглядно демонстрируют законы физики в действии.«Отдельные зоны сделаны для горожан с детьми, где постоянно будет детский смех и радость. Кроме того, появились пространства, в том числе для рок-концертов, где может собираться молодежь. Это комплексный подход, чтобы каждый горожанин мог найти себе место», — прокомментировал городской глава.В дальнейших планах — объединить эту часть набережной с Плотинкой тоннелями. Правда, сделать это будет непросто. На пути строительных работ мост, элементы, которого были построены еще в царские времена. Тем не менее глава город отметил, что в дальнейшем набережная Исети будет реконструирована по всей территории города. Это порядка 12 км.В конце концов, по словам Александра Высокинского, набережная в Екатеринбурге должна превратиться в две набережные. Одна будет эксплуатироваться с мая по октябрь, другая — с ноября по май.