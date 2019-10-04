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В Екатеринбурге начали проектировать вторую ветку метро
4 октябрь 2019 (17:55)
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для размещения второй линии метрополитена в уральской столице. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
«Мы продолжаем работу по проектированию второй линии метро. Строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга. Отмечу, что большинство горожан позитивно оценивает проект и считает, что метро жизненно необходимо городу. Власти готовят серьёзную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — заявил Александр Высокинский.
В соответствии с постановлением «Мастерская генерального плана» должна подготовить проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения второй линии метрополитена, от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки», с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.
В ходе открытого голосования, организованного администрацией города на официальном портале летом текущего года, подавляющее большинство горожан (96% принявших участие в опросе) высказались за дальнейшее развитие сети городского метрополитена.
Подземка уральской столицы в будни перевозит около 165-170 тыс. пассажиров, а в месяц — порядка 3-4 млн.
«Мы продолжаем работу по проектированию второй линии метро. Строительство новой ветки по-прежнему рассматривается как один из главных подарков к 300-летию Екатеринбурга. Отмечу, что большинство горожан позитивно оценивает проект и считает, что метро жизненно необходимо городу. Власти готовят серьёзную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — заявил Александр Высокинский.
В соответствии с постановлением «Мастерская генерального плана» должна подготовить проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения второй линии метрополитена, от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки», с размещением депо в районе озера Малый Шарташ.
В ходе открытого голосования, организованного администрацией города на официальном портале летом текущего года, подавляющее большинство горожан (96% принявших участие в опросе) высказались за дальнейшее развитие сети городского метрополитена.
Подземка уральской столицы в будни перевозит около 165-170 тыс. пассажиров, а в месяц — порядка 3-4 млн.
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