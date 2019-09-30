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Крупнейший резидент «Титановой долины» уходит из проекта

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2019. Один из крупнейших резидентов особой экономической зоны «Титановая долина» — компания «СТОД-Урал» выходит из проекта. После его закрытия Свердловская область лишится инвестиций в сумме около 15 млрд руб., сообщил УрБК замгендиректора «СТОД-Урал» Николай Рощупкин.



По его словам, предприятие должно было зайти на площадку «Титановой долины» еще в апреле 2019 года, но не смогло это сделать, так как администрация ОЭЗ не выполнила перед резидентом своих обязательств.



«Мы должны были выйти на площадку, приступить к работам, у нас был заключен договор с подрядчиком и были определены поставщики стройматериалов. С сентября прошлого года на совещаниях в «Титановой долине» в Екатеринбурге заместители Кызласова (Артемий Кызласов, гендиректор «Титановой долины», — прим. ред.), так как самого его не было, обещали подготовить все условия, но этого не произошло», — рассказал агентству Николай Рощупкин.



Компании требовались железнодорожные подъездные пути для транспортировки своей продукции на территории ОЭЗ. Видя, что вопрос не решается на уровне топ-менеджеров «Титановой долины», инвесторы и руководители проекта «СТОД-Урал» решили выйти для решения этой задачи на вице-губернатора Алексея Орлова.



«В конце декабря мы выходили на руководство Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) и через них — на вице-губернатора Орлова. Нашу продукцию можно транспортировать только по железнодорожной ветке. Мы сказали, что если это условие будет не выполнено, нам нет смысла заходить в «Титановую долину». И попросили у Орлова гарантии через КРСУ. В ответ нам прислали отписку», — сообщил представитель «СТОД-Урал».



Несостоявшийся резидент заявляет, что такой подход со стороны ОЭЗ и администрации Свердловской области — несерьезен.



«Мы давали свои гарантии, представили график строительно-монтажных работ, показали списки подрядчиков. В январе было совещание в Казани, мы приглашали специалистов «Титановой долины», в присутствии технического директора обозначили, что нам крайне важны гарантии строительства железнодорожных путей к 2021 году — ко времени запуска завода. Объяснили, что наш инвестор должен был ехать в Германию и заключать договор на поставку оборудования, так как у нас уже из-за проволочек под Верхней Салдой истекал срок на его изготовление. Мы не понимали — кто строит, когда строит, зачем строит, и у нас этот договор срывался. У немцев жесткий график на изготовление оборудования и для нас сделали исключение», — заявил Николай Рощупкин.



Однако к марту этого года «Титановая долина» так и не смогла озвучить «СТОД-Урал» сроки строительства подъездных путей.



«Мы тогда приняли решение закрыть проект. Были какие-то меморандумы, соглашения — «Титановая долина» обещала нам дать — связь, воду, остальные коммуникации, но ничего из этого не сделали», — говорит собеседник УрБК.



При этом степень запуска проекта была настолько высокой, что компания все это время несла расходы на аренду в Верхней Салде жилья для своих специалистов.



«Это полная безответственность, и нам еще какой-то иск хотят предъявлять. Целая команда была задействована. Даже сейчас нет никакой реакции. Я говорил с людьми из КРСУ — они были инициаторы, приглашали нас, чтобы мы вошли резидентом в зону. В конце 2017 года мы приостанавливали уже работы, потом выходили даже на губернатора Евгения Куйвашева, и только после этого нам дали нужные расчеты. Эти отписки и гарантии — это просто-напросто обман. Я предупреждал, что за такие подходы никто на такой риск не пойдет. До такой степени вводили в заблуждение», — отметил он.



В итоге компания решила разорвать договоренности с «Титановой долиной» и выйти из проекта. Как заявляют в «СТОД-Урал», объем инвестиций в салдинскую площадку составлял порядка 15 млрд руб. Эти средства регион уже не получит.



Единственным акционером особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» является Свердловская область. Отраслевые направления: аэрокосмическая отрасль, изделия из титана, машиностроение любых отраслей (производство средств производства, производство компонентов), строительные материалы. Проект был запущен около десяти лет назад. На начало 2017 года объем запланированного бюджетного финансирования проекта составлял 9,5 млрд руб., из них федеральный бюджет — 4,8 млрд руб., областной бюджет — 4,7 млрд руб.

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