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В России на 66% выросло число IT-преступлений
27 сентябрь 2019 (18:00)
Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост преступлений в IT-сфере на 66%, до 180 тыс. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдает в IT-сфере. За 8 месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — говорится в сообщении.
Всего в России с января по август 2019 года зарегистрировано 1 млн 355 тыс. 475 преступлений, что на 25 тыс. 610 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдает в IT-сфере. За 8 месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — говорится в сообщении.
Всего в России с января по август 2019 года зарегистрировано 1 млн 355 тыс. 475 преступлений, что на 25 тыс. 610 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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