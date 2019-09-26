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Рост производства сельхозпродукции в РФ в августе замедлился до 2,8%
26 сентябрь 2019 (17:55)
Рост производства сельхозпродукции в РФ в августе составил 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии «Экономика», который подготовил Банк России.
«В августе годовой темп прироста производства продукции сельского хозяйства в России ожидаемо замедлился до 2,8% на фоне сдвига на более ранние сроки уборки урожая зерновых в 2019 году. При этом по итогам года, по оценкам экспертов, валовой сбор зерна может превысить показатель предыдущего года на 4-7%. Выпуск продукции животноводства (в первую очередь свиноводства) продолжает устойчиво повышаться», — говорится в исследовании.
«В августе годовой темп прироста производства продукции сельского хозяйства в России ожидаемо замедлился до 2,8% на фоне сдвига на более ранние сроки уборки урожая зерновых в 2019 году. При этом по итогам года, по оценкам экспертов, валовой сбор зерна может превысить показатель предыдущего года на 4-7%. Выпуск продукции животноводства (в первую очередь свиноводства) продолжает устойчиво повышаться», — говорится в исследовании.
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