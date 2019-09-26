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В Екатеринбурге закроют движение транспорта по путепроводу на улице Белинского

26 сентябрь 2019 (12:24)

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2019. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по путепроводу на улице Белинского в связи с проведением испытаний безопасности эксплуатации мостового сооружения.

По сообщению на официальном портале города, перекрытия будут действовать с 23.00 28 сентября до 05.00 29 сентября 2019 года.

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