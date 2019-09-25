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Администрация Екатеринбурга подала иск о взыскании с худрука Театра Эстрады Александра Новикова 1,6 млн рублей
25 сентябрь 2019 (17:52)
Администрация Екатеринбурга подала иск о взыскании с художественного руководителя Театра Эстрады Александра Новикова более 1,6 млн руб. Об этом говорится в материалах суда.
Иск может быть связан с продолжением тяжбы между мэрией и бардом вокруг здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге.
Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под этим объектом. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве А. Новикова.
В мэрии считают, что бард обязан платить за аренду земельного участка. Сам Александр Новиков полагает, что двухэтажный особняк с коммерческими помещениями является жилым многоквартирным домом, а значит, он как владелец не должен платить за землю.
В августе 2019 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.
Иск может быть связан с продолжением тяжбы между мэрией и бардом вокруг здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге.
Ранее администрация города насчитала музыканту около 1 млн руб. долга за аренду земельного участка под этим объектом. Данный долг даже стал поводом для обращения в суд с заявлением о банкротстве А. Новикова.
В мэрии считают, что бард обязан платить за аренду земельного участка. Сам Александр Новиков полагает, что двухэтажный особняк с коммерческими помещениями является жилым многоквартирным домом, а значит, он как владелец не должен платить за землю.
В августе 2019 года арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга и регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) к территориальному Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Как говорится в материалах суда, администрация города и МУГИСО требовали аннулировать решение Росреестра о признании здания на ул. Малышева, 38 в Екатеринбурге жилым.
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