Имущество «Е96.RU» пустят с молотка

Товарный знак и материальные ценности интернет-магазина «Е96.RU» выставили на аукцион. Соответствующая информация опубликована на портале «Центр дистанционных торгов». В качестве официальной причины аукциона называется банкротство компании.На продажу выставлено два лота. Первый включает в себя товарно-материальные ценности магазина «Е96.RU». Начальная цена составляет всего 464 тыс. руб. Второй лот — товарный знак интернет-площадки. Его оценили в 387,8 млн руб. Итоги аукциона подведут в конце октября.Арбитражный управляющий Дмитрий Селезнёв прокомментировал УрБК ситуацию вокруг продажи имущества «Е96.RU».«Товарный знак еще в 2017 году был оценен в полмиллиарда рублей. Тогда магазин работал, имел обороты. Соответственно, сейчас кредиторы приняли решение продавать товарный знак без проведения новой оценки. По последней балансовой стоимости. С 2017 по 2019 год она с амортизировала до 388 млн руб. То есть товарный знак продается не по рыночной, а по балансовой стоимости. Затраты на новую оценку достаточно большие. И специалистов, на самом деле, не так много», — сообщил Дмитрий Селезнев.По его словам, заранее просчитать спрос на товарный знак достаточно сложно.«Товарные знаки не каждый день продаются. Рынок непредсказуем. Если найдется какая-нибудь компания, которая отслеживала жизнь «Е96.RU», то есть шанс найти покупателя. Не исключено, что продадим процентов за десять от первоначальной цены. Я смотрел из практики. Если удастся выручить 30 млн руб. — это и то будет подарок. По закону порядок торгов следующий. Первые два шага идут на повышение. Если актив не продается, то будет публичное предложение. Цена будет снижаться вплоть до 10% от первоначальной стоимости. Наверное, в эту сторону и будем потихоньку двигаться. Сейчас тяжело просчитать перспективы торгов. Поэтому мы и выставили, чтобы понять, будет спрос или не будет. Если будет, то в каком виде. Пока вопросов больше, чем ответов», — заявил Дмитрий Селезнев.При этом он добавил, что из товарно-материальных ценностей остался один неликвид, а все более-менее ликвидные активы были переданы в счет выплаты зарплаты сотрудникам магазина.Напомним, что интернет-магазин «Е96.RU» был основан в 2006 году. Через несколько лет он стал крупнейшим онлайн-ритейлером Екатеринбурга. Впервые с финансовыми проблемами магазин столкнулся в 2014 году в связи с кризисными тенденциями в экономике. Руководство компании тогда поясняло, что в Екатеринбурге развиваться стало сложнее. В связи с этим было принято решение осваивать новые регионы, в том числе Москву.С этой целью в июле 2014 года владельцы «Е96.RU» Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров согласились на объединение с интернет-магазинами «Сотмаркет» и «Ютинет». Однако новый холдинг так и не смог раскрутиться в условиях обесценивания рубля и падения покупательной способности населения. В результате ПАО «Платформа Ютинет.ру» не проработало и года.В апреле 2015 года стало известно о закрытии офисов холдинга в Москве. Интернет-магазины «Сотмаркет» и «Ютинет» были выставлены на продажу. В Екатеринбурге руководству компании также пришлось провести оптимизацию расходов. В результате складские помещения в «Е96.RU» были уменьшены на 25%. С конца 2016 года традиционный ассортимент в интернет-магазине сократился.В сложившейся ситуации собственники «Е96.RU» решили прекратить самостоятельную деятельность и в начале 2016 года продали интернет-магазин московскому ритейлеру бытовой техники «Техносила». Впрочем, и здесь екатеринбургских предпринимателей ждало разочарование. В частности, оно было связано с консолидацией «Техносилы» с такими крупными брендами, как «М.Видео» и «Эльдорадо». В результате объединения обороты «супергиганта» значительно возросли, кроме того, у «М.Видео» был сходный по функциям интернет-ресурс Goods.ru. Таким образом, «Е96.RU» могли просто закрыть за ненадобностью.Однако в июле 2017 года екатеринбургские основатели бизнеса решили его выкупить. Новым владельцем 100% ООО «Интернет-магазин E96» стало ООО «Линия Тока Урал», управляющее одноименным интернет-магазином и принадлежащее Борису Лепинских и Дмитрию Пивоварову. Предприниматели были намерены вернуться к своей прежней стратегии, продвигать «Е96.RU» в небольших городах Свердловской области и соседних регионах, а также активно развивать франчайзинговую сеть.Между тем самостоятельная деятельность «Е96.RU» оказалась недолгой. В феврале 2018 года интернет-магазин на фоне серьезных финансовых трудностей прекратил прием заказов. В марте того же года основатель интернет-магазина Борис Лепинских в письмах своим сотрудникам сообщил, что не смог найти инвестора для развития бизнеса.В апреле 2018 года стало известно, что контрагенты уральского онлайн-магазина «Е96.RU» начали массово обращаться в арбитражные суды с требованием о взыскании с ритейлера долгов. Всего был подан 51 иск на общую сумму 28,1 млн руб. В мае «РосЕвроБанк» подал заявление в арбитражный суд Свердловской области с требованием признать интернет-магазин банкротом. В июле в отношении ритейлера была введена процедура наблюдения.30 января 2019 года свердловский арбитраж признал «Е96.RU» банкротом и начал процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначили Дмитрия Селезнева.Дальнейшая судьба интернет-магазина остается под большим вопросом. Многое будет зависеть от результатов торгов. Если найдется инвестор, который захочет приобрести имущество ритейлера, то появится шанс на сохранение бренда. Однако в настоящее время такой сценарий кажется нереалистичным. Первоначальная стоимость товарного знака сильно завышена.