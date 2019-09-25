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Почти 60% россиян самой острой проблемой считают рост цен

Самой острой проблемой 59% россиян считают рост цен, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».



Согласно результатам социологического исследования, 24% респондентов считают наиболее тревожной проблемой кризисные явления в экономике, спад производства в промышленности и сельском хозяйстве.



При этом количество россиян, больше всего опасающихся наплыва мигрантов, по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое — с 10% до 18%.



Опрос проведен 22-28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1 тыс. 608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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