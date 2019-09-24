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Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области увеличился на 6,2%
24 сентябрь 2019 (15:06)
Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области с января по август 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 181 тыс. 53 руб. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В январе-августе 2019 года наибольший средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.), Московской области (295,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (214,0 тыс. руб.).
Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребительских кредитов за данный период продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%), Тюменская область (+16,8%), Ленинградская область (+16,6%) и Красноярский край (+15,8%).
В январе-августе 2019 года наибольший средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (418,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. руб.), Московской области (295,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (214,0 тыс. руб.).
Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребительских кредитов за данный период продемонстрировали Кемеровская область (+19,3%), Алтайский край (+17,3%), Тюменская область (+16,8%), Ленинградская область (+16,6%) и Красноярский край (+15,8%).
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