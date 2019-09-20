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В России за последние пять лет цены на автомобили выросли на 76%
20 сентябрь 2019 (15:06)
За последние пять лет цены на легковые автомобили в России выросли на 76%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Специалисты выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам.
«С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает», — говорится в исследовании.
Специалисты выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам.
«С большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. В частности, одной из очевидных и постоянных причин является инфляция, которая никуда не исчезает», — говорится в исследовании.
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