Новости дня

Топливная компания ТВЭЛ и Выксунский металлургический завод расширяют сотрудничество по внедрению накопителей энергии

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Произведенный ООО «НПО «Центротех» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») накопитель энергии на базе литий-ионных аккумуляторов установили на электрический погрузчик Hangcha грузоподъемностью 5 т на площадке Выксунского металлургического завода в Нижегородской области (АО «ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании — АО «ОМК»). Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Накопитель повышенной энергоемкостью 32 кВт в час — наиболее мощный из всей линейки подобных устройств, выпускаемых НПО «Центротех», контракт с ВМЗ стал первым опытом его коммерческой поставки», — подчеркивает пресс-служба.



Работы выполнены в рамках комплексного проекта ТВЭЛ и ВМЗ по внедрению технологий накопления энергии на базе литий-ионных аккумуляторов (ЛИА). Ранее, в 2018 году, уже были реализованы два пилотных проекта на двух электроподстанциях металлургического предприятия с заменой кислотных аккумуляторов на более современные литий-ионные, а также переоснащение одного электроштабелера ВМЗ накопителем энергии на ЛИА вместо используемой ранее щелочной батареи.



«Для Топливной компании ТВЭЛ технологии накопления энергии являются приоритетным направлением развития новых бизнесов, при этом наиболее перспективный сегмент рынка — аккумуляторы для транспортных средств, в том числе для логистической спецтехники. Мы готовы выполнять индивидуальные требования заказчиков по техническим параметрам, а также предлагаем рынку комплексное решение: от ТЭО и проектирования до внедрения изготовленного устройства и постгарантийного обслуживания», — отметил вице-президент по развитию бизнесов общепромышленной деятельности АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.



Пресс-служба подчеркивает, что литий-ионные накопители энергии «Центротеха» обладают рядом преимуществ по сравнению со свинцово-кислотными, щелочными и гелиевыми аналогами.



«Благодаря новому накопителю энергии в несколько раз увеличится мобильность погрузчика: его не придется отправлять в специальное помещение для зарядки. Причем полный цикл зарядки теперь сократится почти вдвое. Кроме этого, по заявлению производителя возрастет и срок службы самого накопителя — до 10 лет», — комментирует директор по материально-техническому обеспечению АО «ВМЗ» Дмитрий Денисов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">20 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:28</span><br /><strong>Топливная компания ТВЭЛ и Выксунский металлургический завод расширяют сотрудничество по внедрению накопителей энергии</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 20.09.2019. Произведенный ООО «НПО «Центротех» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») накопитель энергии на базе литий-ионных аккумуляторов установили на электрический погрузчик Hangcha грузоподъемностью 5 т на площадке Выксунского металлургического завода в Нижегородской области (АО «ВМЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании — АО «ОМК»). Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068090030-toplivnaya-kompaniya-tvel-i-vyksunskiy-metallurgicheskiy-zavod-rasshiryayut-sotrudnichestvo-po-vnedreniyu-nakopiteley-energii.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: