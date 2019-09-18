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В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» горит цех холодного проката
18 сентябрь 2019 (17:40)
В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-Сталь» (входит в Группу НЛМК) горит цех холодной прокатки, где недавно начали проводить испытания нового оборудования.
«По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.
На месте ЧП работают 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.
Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.
«По предварительной информации, в цехе холодной прокатки произошло возгорание гидравлического масла. Рабочие из цеха эвакуированы, информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.
На месте ЧП работают 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены. Борьба с огнем осложняется высокой температурой и сильным задымлением.
Отметим, что накануне на «ВИЗ-Стали» отчитались, что приступили к горячим испытаниям нового измерительного и регулирующего оборудования газосмесительной станции, которая снабжает техническими газами цех холодной прокатки.
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