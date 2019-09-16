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Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
16 сентябрь 2019 (15:11)
В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), в 2018 году составила 10,2%, поднявшись с 2017 года на 1,1 процентный пункт. Об этом сообщается в результатах исследования РИА Новости.
При этом, согласно исследованию, в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.
Отмечается, что в регионе в месяц на оплату коммунальных услуг среднестатистическая семья тратит 4 тыс. 237 руб.
Таким образом, Свердловская область заняла 48 место в вейтинге регионов РФ по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Возглавляет рейтинг Дагестан, где среднестатистическая семья платит за ЖКУ 2 тыс. 445 руб. в месяц или 4,6% от своих потребительских расходов, на последнем месте — Камчатский край (15% от потребительских расходов или 9,75 тыс. руб. в месяц).
При этом, согласно исследованию, в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6%.
Отмечается, что в регионе в месяц на оплату коммунальных услуг среднестатистическая семья тратит 4 тыс. 237 руб.
Таким образом, Свердловская область заняла 48 место в вейтинге регионов РФ по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги. Возглавляет рейтинг Дагестан, где среднестатистическая семья платит за ЖКУ 2 тыс. 445 руб. в месяц или 4,6% от своих потребительских расходов, на последнем месте — Камчатский край (15% от потребительских расходов или 9,75 тыс. руб. в месяц).
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