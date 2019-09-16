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Предпринимателя из Миасса обвиняют в хищении более 24 млн рублей бюджетных средств
16 сентябрь 2019 (09:44)
УрБК, Челябинск, 16.09.2019. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя и депутата собрания депутатов Миасского городского округа, подозреваемого в хищении 24,1 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, действуя с группой лиц по предварительному сговору, продал в рамках муниципального контракта непригодное для использования по целевому назначению здание для детского сада в Миассе, обманув сотрудников министерства образования и науки Челябинской области и администрации Миасского городского округа.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 14 млн 154 тыс. руб., в том числе на гараж, земельный участок и жилой дом обвиняемого. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, действуя с группой лиц по предварительному сговору, продал в рамках муниципального контракта непригодное для использования по целевому назначению здание для детского сада в Миассе, обманув сотрудников министерства образования и науки Челябинской области и администрации Миасского городского округа.
«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 14 млн 154 тыс. руб., в том числе на гараж, земельный участок и жилой дом обвиняемого. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Миасский городской суд», — говорится в сообщении.
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